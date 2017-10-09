Новые сенсации от Эдуарда Ханка: исповедь бывшего композитора 9.10.2017, 18:45

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Эдуард Ханок

Народный артист Беларуси Эдуард Ханок готовит к изданию новую книгу.

В ней композитор-песенник, имеющий скандальную репутацию и добрый нрав, написал не только о своих взаимоотношениях с артистами, но и о глубоко личных переживаниях, пишет nv-online.info.

Рабочее название уже несколько раз менялось. Вначале было «Чужой среди своих», а сейчас – «Концерт окончен… Гаснет свет…»

— Название совсем не драматичное, — объяснил Эдуард Ханок. — В книге у меня нет никаких претензий ни к кому – там только размышления и факты. Иногда о человеке говорят: он по жизни боец. Так вот бойцы – это те, кто все свои жизненные неудачи сублимируют в творческую энергию для достижения еще больших успехов. А не бойцы – они, грубо говоря, просто падают. Я сам по натуре боец. И в новой книге откровенно рассказываю, как несколько ударов судьбы кардинально изменили мою жизнь. Эти потрясения стали очень важными для меня. Это был своеобразный толчок к успеху, к новым открытиям.

В книге Эдуард Ханок подробно описывает последнюю историю со скандальным запретом на исполнение некоторых своих известных песен.

— Некоторые наши артисты считают, что, спев мои песни, сделали мне имя, — говорит композитор. – Так вот имя мне сделали Эдуард Хиль, который спел «Потолок ледяной…», и Алла Пугачева, спевшая «То ли еще будет…». А нашим артистам я дал свои песни, будучи уже композитором, известным на весь Советский Союз. Артисты не без помощи моих песен сделали себе карьеру, получили высокие звания. А забронзовев, напрочь вычеркнули меня из своей команды, оставив мне «объедки с барского стола» в виде так называемых «авторских». Слава богу, что я живу на ренту, а то пришлось бы голодать.

Кстати, Эдуарда Ханка сегодня многие пытаются помирить с артистами, которым он запретил исполнять свои песни.

— А я с ними и не ссорился, — говорит композитор. – Просто, согласно Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998-го года и Закона об авторских правах 2011-го года, я предложил им дальнейшее сотрудничество путем заключения со мной так называемого «возмездного» договора. То есть это договор с обозначенной мною фиксированной суммой. О безвозмездном договоре при таком их отношении ко мне речи быть не могло. Поскольку это не всех устроило, я вынужден был запретить использование музыки пяти моих песен в любых вариантах.

Само собой, не обошлось в книге и без конкретных персоналий.

— Я пишу об общем состоянии белорусского шоу-бизнеса и о так называемых артистах «при папах» и «папиках», — приоткрывает секреты Эдуард Семенович. – Я открыто говорю о том, что песенный конкурс «Славянский базар» — изначально был «мертворожденным дитем», ибо, имея в стране трендовый президентский оркестр, какие-то некомпетентные люди рекомендовали в качестве оркестра сопровождения коллектив, высокопрофессиональный в джазе, но при этом не совсем соответствующий сегодняшнему состоянию мирового песенного искусства. Вот поэтому многие трендовые исполнители и выбирают «Новую Волну», а не «Славянский базар».

Одним словом, книга получилась очень откровенной. Предполагается, что исповедь Эдуарда Ханка выйдет в печать в первом квартале будущего года.