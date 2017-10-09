Власти Беларуси отреагировали на «тунеядскую» жалобу в ООН 9 9.10.2017, 19:05

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Белорусские чиновники заявили о неприемлемости жалобы.

Правительство Беларуси ответило на первую «тунеядскую жалобу» гомельского политик Владимира Кацоры, зарегистрированной в Комитете ООН по правам человека (№3002/2017). На международном уровне в Женеве белорусские чиновники заявили о неприемлемости жалобы, так как заявитель после кассации не обжаловал постановления суда об аресте в надзорных судебных и прокурорских инстанциях, пишет gomelspring.org.

Белорусская сторона сообщила, что «В.Кацора был привлечен к 12 суткам ареста за участие в несанкционированных демонстрации и митинге, имевших место 19 февраля 2017 года в Гомеле». Кроме того, в письме правительство приводит статистику за 2016 год, согласно которой прокуратура вынесла 360 надзорных протестов по делам об административных правонарушениях и 290 были удовлетворены, в то время как Кацора с жалобами в прокуратуру не обращался.

По словам правозащитника Леонида Судаленко, который занимается первым тунеядским делом в ООН, белорусские власти оставили без комментария доводы жалобы, почему и для каких целей политика арестовали спустя три недели после мирного собрания. Проходить же все надзорные инстанции, как об этом заявляет белорусская сторона, юриспруденция КПЧ ООН не требует.

Ранее КПЧ ООН неоднократно принимал решения о нарушении белорусскими властями прав Владимира Кацоры. Во время парламентских выборов 2004 года он перевозил с Минска в Гомель предвыборные листовки. В Жлобине его задержали и конфисковали весь тираж предвыборных листовок. В 2007 году политика арестовали за распространение листовок о приезде в Гомель экс-кандидата в президенты Александра Милинкевича. В КПЧ ООН эти факты расценили как нарушение права на распространение информации (дело №1377/2005; №1836/2008).

Также политик совместно с другими жаловался на отказ белорусских властей зарегистрировать Гомельское областное общественное объединение «Гражданская альтернатива». В Женеве расценили данный факт как нарушение их прав на свободу объединения (ассоциации) с другими (дело №1383/2005).

Совместно с другими политик в 2010 году вышли к зданию областного УВД в Гомеле с портретами исчезнувшего экс-министра МВД Юрия Захаренко, за что его арестовали на 7 суток. В 2012 году Владимир Кацора совместно с другими заявили в Гомеле серию пикетов в знак преследования экс-кандидатов в президенты, однако власть запретила все 18 заявленных мирных собраний. В этих делах (№1976/2010 и №2142/2012) в КПЧ ООН констатировали факты нарушения прав политика на выражение мнения и мирные собрания.