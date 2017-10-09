Ник Бэйлен: Я стал частью белорусской культуры 9.10.2017, 19:15

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Ник Бэйлен

Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен рассказал о выступлениях за сборную Беларуси.

- Ты принял белорусское гражданство и решил играть за сборную Беларуси. Что чувствует человек, который выходит играть за флаг чужой страны? Это не тяготит?

- Конечно, это другие эмоции и не то же самое, что играть за свою страну. Но за те три года, что я провел в Беларуси, я стал частью их культуры. Я познакомился со страной и чем больше проводил времени с местными хоккеистами, тем сильнее к ним проникался и действительно играл за флаг их страны, — цитирует Бэйлена sports.ru.