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Вануату раздает гражданство за 43 биткоина

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  • 9.10.2017, 19:45
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Островное государство начало прием биткоинов в качестве оплаты по программе получения гражданства.

Островное государство Вануату, расположенное в юго-западной части Тихого океана, принимает биткоины в качестве оплаты по программе получения гражданства, сообщает Business Insider.

За паспорт этого государства требуется заплатить $200 тыс, по текущему курсу биткоина на бирже BitStamp ($4644), вануатское гражданство может быть приобретено за 43,01 BTC.

"Есть некоторые подозрения относительно использования криптовалют в финансовых транзакциях и опасения насчет того, что они могут быть использованы для ведения нежелательной деятельности. Однако, криптовалюты существуют в полностью отслеживаемом реестре, где видна вся история их создания и торгов", - сообщил глава Сети информационных центров Вануату Джеймс Харрис.

В государстве действует безвизовый режим, позволяющий жителям посещать 113 стран, включая Великобританию, Россию и страны Европейского Союза.


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