В Гродно у многодетной матери хотят отобрать квартиру 8 9.10.2017, 19:58

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Маму пятерых детей хотят выжить из квартиры за коммунальные долги.

В большой кухне накрыт длинный стол: несколько чашек с остывающим чаем и большая тарелка с восточными сладостями — бывший муж Тамары Антоновны, сириец, выпекает их сам и пересылает детям. В огромной пятикомнатной квартире сейчас живут Тамара, пятеро детей, несколько котов, кошек, котята, рыбки и полуслепой шарпей Джуленька. По вечерам жизнь кипит: каждые полчаса срабатывает дверной замок — это дети возвращаются домой из школы и кружков. В зале посреди комнаты стоит большой стол, где по очереди делают уроки, пишет vgr.by.

Грозят выселить в деревню за долги

Мама пятерых детей живёт в многоэтажке во Втором переулке Дзержинского и считает, что её хотят выжить из пятикомнатной квартиры в 130 квадратных метров. Дворник постоянно пишет заявления в милицию, что её дети мусорят в подъездах. На собрании ЖСПК грозят за коммунальные долги выселить в деревню. А сейчас женщина боится, что соцслужбы могут забрать детей, так как написали, что они «находятся без присмотра, сидят под дверью без ключей, самый младший по утрам сонный выгуливает собаку…».

Тамара в разводе и одна воспитывает пятерых детей. Самому младшему — 9 лет, старшей дочери недавно исполнилось 18. Бывший муж уехал в Россию, алименты не платит, иногда присылает восточные сладости. Зарплаты медсестры по массажам в детском саду в 360 рублей не хватает. Женщина ищет вторую работу, чтобы выплатить долг за «коммуналку» — более 300 рублей. И готова сама убирать двор и подъезды. Но в этом она, оказывается, перешла дорогу дворнику.

Соцслужбы нарушений не нашли

После обращения дворника в соцзащиту социальные службы побывали дома у Тамары и нарушений не нашли. В школе говорят, что семья благополучная: мама постоянно посещает родительские собрания, приходит в школу, интересуется успехами детей, звонит психологу, чтобы узнать, как правильно себя вести с ребёнком-подростком в переходный период.

— У детей всё необходимое к урокам есть. Даже деньги на столовую. Общаются с ровесниками в школе. Старший сын участвует в спортивных соревнованиях, среднего Тамара Антоновна хотела отдать на карате. Сейчас собирается отправить детей на оздоровление в санаторий, — говорит социальный педагог СШ №16 Екатерина Родевич.

Задолженность оплатит Фонд мира

Оказалось, можно решить и вопрос с коммунальной задолженностью. Как сообщила заместитель начальника управления организации социальной помощи — начальник отдела социальной помощи и соцобслуживания комитета по труду, занятости и соцзащиты облисполкома Ольга Седельник, женщине на погашение долга за счёт Фонда мира выплатят две базовые величины (46 рублей). Это частично поможет оплатить задолженность.

По закону, Тамара Антоновна может воспользоваться ежемесячной адресной социальной помощью, если доход на каждого члена семьи меньше бюджета прожиточного минимума, — это 197,57 рубля. Есть ещё единовременное пособие, которое выплачивается раз в год с условием, что семья находится в трудной жизненной ситуации.

Но как разрешить конфликт в доме?

Сложное положение усугубляют и постоянные жалобы в милицию от дворника дома. Несколько лет назад её собака на детской площадке укусила младшего сына Тамары. Она обратилась в милицию, и уборщицу наказали. Позже многодетная мама пожаловалась в санстанцию на грязный двор и подъезды. Дворника снова оштрафовали. С тех пор, говорит женщина, уборщица не даёт жизни: вызывает милицию — якобы дети мусорят. А недавно обратилась и в соцзащиту.

Уборщица Галина не скрывает, что обращалась в милицию и написала в соцзащиту из благих побуждений, так как считает, что дети находятся без присмотра. Более того, женщина уверена, что Тамара пытается её уволить и занять место.

— Почему мои дети нигде не фигурируют? Потому что за ними нужно смотреть, тем более они несовершеннолетние, а семья многодетная. А недавно был случай, когда ребёнок ел грецкие орехи в подъезде и бросал скорлупки на пол, — говорит Галина. — Я на доме нахожусь не менее двух часов в день, как и положено по графику. Могу убирать утром, вечером, бывает, подъезды мою ночью, чтобы не оставалось следов. Это моя подработка и я не могу сидеть в подъездах и за каждым ребенком убирать мусор, чтобы круглосуточно было чисто.

Когда в семье много детей, животных, это не всегда нравится другим жильцам. И тогда они начинают портить жизнь друг другу. Теперь из-за конфликта три месяца благополучная семья будет находиться под наблюдением соцслужб.

Как получить безналичную жилищную субсидию

— Тамара Антоновна, учитывая её доход, может рассчитывать на субсидию. Ей нужно обратиться в наш центр на Карбышева, 10 со справкой о доходах и документом, который подтверждает, что бывший муж не платит алименты на детей. В течение месяца принимается решение о начислении субсидии. Если ответ положительный, часть коммуналки с момента подачи заявления будет погашать государство. При этом неважно, есть ли задолженность по коммунальным услугам. Субсидия на долг и пеню не начисляется, — пояснила начальник сектора по начислению безналичных жилищных субсидий КУДП «ЕИРКЦ» Татьяна Беняш.