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Данкверт продолжает «банить» белорусские предприятия

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  • 9.10.2017, 20:07
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Сергей Данкверт

Россельхознадзор вводит усиленный контроль за продукцией четырех белорусских предприятий.

В России вводят усиленный контроль за продукцией четырех белорусских предприятий. Россельхознадзор отреагировал на выявленные еще в сентябре нарушения.

Как информирует сайт ria.ru, в говяжьих блоках мясокомбинатов "Кошелево", "Мир", "Империя 2009" нашли остатки тетрациклина. На них же они наткнулись и в курином яйце птицефабрики "Оршанская". Отмечается, что в отношении продукции указанных предприятий будет действовать режим усиленного лабораторного контроля.

Россельхознадзор регулярно вводит в отношении ряда предприятий из Беларуси или усиленный контроль, либо даже временный запрет на поставки продукции. После исправления нарушений их обычно исключают из "черного списка".


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