Брестчанин на самодельной яхте вернулся из путешествия по Европе 3 9.10.2017, 20:33

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Путешествие заняло больше четырех месяцев.

Дмитрий Суярков на днях вернулся в Брест из своего длительного авантюрного путешествия по странам Европы на самодельной яхте Oleksa, пишет vb.by.

ФОТО: С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ СУЯРКОВА «ВКОНТАКТЕ»

Об этой новости брестчанин сообщил на своей странице в соцсетях:

- Отправился в путь 23 мая, а 7 октября яхта Oleksa вновь коснулась поверхности Бреста. Из Бреста в Брест вокруг иль сквозь Европу! Благодарю вас – интернет-читатели, тех кто мысленно шел рядом. И конечно тех, кто вел со мной этим летом Oleksa, деля каюту, ветра и мили. Я дома!

На данный момент яхта «пришвартована» на одной из автомобильных стоянок в городе. Но долго ли она там пробудет, пока не известно. Напомним, что ранее Дмитрий Суярков сообщил о том, что продает свое легендарное судно. «Яхта должна ходить. Я финансово пуст на ближайшее время, поэтому при мне яхта будет стоять», - аргументировал свое намерение Дмитрий.

Путешествие заняло больше четырех месяцев. За это время Дмитрий Суярков побывал в 14 странах.