закрыть
9 октября 2017, понедельник, 22:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Курейчик показал тизер своего нового хоррора

1
  • 9.10.2017, 20:47
  • 1,212
Андрей Курейчик

Съемки проходили в дремучих лесах и на уникальных заповедных озерах Беларуси.

Работа над фильмом, который окрестили «первым белорусским молодежным хоррором», а теперь называют «слэшером» (разновидность фильма ужасов), началась в мае текущего года, пишет nn.by.

Это история о молодых людях, которые в Купальскую ночь случайно оказались на заповедном пограничном озере, разбудив древние злые силы.

Как сообщила творческая команда, съемки проходили в дремучих лесах и на уникальных заповедных озерах Беларуси. Актерам пришлось несколько недель провести в «борьбе с упырями», разбуженными магией Купальской ночи. Они часами находились в холодной воде и лесной чаще, превращаясь в водяных.

В настоящее время идет монтаж материала, работа над звуком и компьютерной графикой. Еще весной Андрей Курейчик, который выступает одним из продюсеров, обещал, что премьеру можно будет посмотреть в кинотеатрах уже осенью.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям