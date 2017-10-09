Андрей Курейчик показал тизер своего нового хоррора 1 9.10.2017, 20:47

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Андрей Курейчик

Съемки проходили в дремучих лесах и на уникальных заповедных озерах Беларуси.

Работа над фильмом, который окрестили «первым белорусским молодежным хоррором», а теперь называют «слэшером» (разновидность фильма ужасов), началась в мае текущего года, пишет nn.by.

Это история о молодых людях, которые в Купальскую ночь случайно оказались на заповедном пограничном озере, разбудив древние злые силы.

Как сообщила творческая команда, съемки проходили в дремучих лесах и на уникальных заповедных озерах Беларуси. Актерам пришлось несколько недель провести в «борьбе с упырями», разбуженными магией Купальской ночи. Они часами находились в холодной воде и лесной чаще, превращаясь в водяных.

В настоящее время идет монтаж материала, работа над звуком и компьютерной графикой. Еще весной Андрей Курейчик, который выступает одним из продюсеров, обещал, что премьеру можно будет посмотреть в кинотеатрах уже осенью.