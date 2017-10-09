WP: Google нашел доказательства вмешательства РФ в выборы в США 1 9.10.2017, 20:42

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Российские операторы эксплуатировали платформы компании для вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Google обнаружил доказательства того, что российские операторы эксплуатировали платформы компании для вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным компании, десятки тысяч долларов были потрачены на дезинформирующую рекламу в YouTube, в поиске Google, а также в Gmail и рекламной платформе DoubleClick, пишет gazeta.ru.

Общая стоимость закупки превысила $100 тысяч.

При этом от официальных комментариев в Google отказались.