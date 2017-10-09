закрыть
9 октября 2017, понедельник, 22:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

WP: Google нашел доказательства вмешательства РФ в выборы в США

1
  • 9.10.2017, 20:42
  • 2,266

Российские операторы эксплуатировали платформы компании для вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Google обнаружил доказательства того, что российские операторы эксплуатировали платформы компании для вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным компании, десятки тысяч долларов были потрачены на дезинформирующую рекламу в YouTube, в поиске Google, а также в Gmail и рекламной платформе DoubleClick, пишет gazeta.ru.

Общая стоимость закупки превысила $100 тысяч.

При этом от официальных комментариев в Google отказались.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям