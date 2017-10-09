В России истек мораторий на продажу «Боярышника»8
- 9.10.2017, 21:00
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Спиртосодержащее косметическое средство «Боярышник» вновь появится на российских прилавках.
Срок запрета на его продажу истекает сегодня, передает «Радио Свобода».
Запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года после массовых отравлений "Боярышником" в Иркутске. Тогда погибли более 70 человек.
По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2016 года в России зафиксировали 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией, более 9 тысяч из них – с летальным исходом.
По данным газеты "Известия", за время моратория на продажу спиртосодержащей непищевой продукции число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось на 20–25 процентов.