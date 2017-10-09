закрыть
9 октября 2017, понедельник, 22:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В России истек мораторий на продажу «Боярышника»

8
  • 9.10.2017, 21:00
  • 1,388

Спиртосодержащее косметическое средство «Боярышник» вновь появится на российских прилавках.

Срок запрета на его продажу истекает сегодня, передает «Радио Свобода».

Запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года после массовых отравлений "Боярышником" в Иркутске. Тогда погибли более 70 человек.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2016 года в России зафиксировали 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией, более 9 тысяч из них – с летальным исходом.

По данным газеты "Известия", за время моратория на продажу спиртосодержащей непищевой продукции число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось на 20–25 процентов.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям