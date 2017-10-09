Белорусы: Чиновники должны включить отопление в своих домах в последнюю очередь 4 9.10.2017, 21:16

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Белорусы задаются вопросом, почему дети из отапливаемых садиков и школ приходят в холодные квартиры.

Читатели «Брестской газеты» написали открытое письмо.

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты!

Прочитали ваши статьи о тепле в наших квартирах. Сегодня уже начали подключать жилой фонд. Однако некоторым жителям придется ждать долгожданное тепло еще 5 дней. А значит, еще 5 дней мерзнуть в своих квартирах. Такая ситуация повторяется из года в год. Хотелось бы услышать ответы наших чиновников на следующие вопросы:

Новорожденные детки едут из теплого роддома в холодный дом. Почему?

Грудные дети (до года) в садик не ходят, находятся в холодных квартирах. Почему?

Дети до трех лет в садик не ходят, тоже живут в холодных квартирах. Почему?

Дети из отапливаемых садиков и школ приходят в холодные квартиры. Почему?

Наши бабушки и дедушки, родившиеся перед войной, пережившие войну, многие из которых не могут помнить в силу возраста своих отцов, погибших на войне, мерзнут в своих квартирах. И это в стране победителей. Почему?

Время года делится на теплое (температура воздуха выше +10) и холодное (температура ниже +10). Согласно СНиП (строительные нормы и правила) при температуре ниже +8 строителям доплачивают за работу в холодное время года. Для жилых помещений действует СанПиН (санитарные нормы).

Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» (приложение 1) Показатели оптимального микроклимата в жилых помещениях Показатели микроклимата

Период года

холодный и переходные условия теплый

Температура воздуха (°С) 20-22 21-25

Относительная влажность (%) 30-45 30-60

Скорость движения воздуха (м/сек) 0,1-0,15 не более 0,25. Температурный перепад между температурой воздуха помещений и стен (°С) не более 6

Температурный перепад между температурой воздуха помещений и пола (°С) 2

В настоящее время, т. е. в переходный период, температура в жилых помещениях опустилась до +17 и ниже. Помещение, в котором температура ниже +18, не является жилым.

Если так жестко по неизвестным расчетам (кто, когда и как рассчитал) выполняется требование закона о температуре ниже +8 в течение 5 дней, то нельзя нарушать данный закон и включать отопление в коттеджах. Перед законом все равны. И чиновники в том числе. Как капитан тонущего судна покидает его последним, так и чиновники должны включить отопление в своих домах в последнюю очередь.

Мы будем рады прочитать в вашей газете ответы на все эти почему.

Как ответит на вопросы наше областное и городское руководство?

И попутно хотим задать еще один вопрос. Согласно статье 31 ЖК РБ, в платежных документах должны быть указаны тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, а также объемы оказанных жилищно-коммунальных услуг и перечень оказанных жилищно-коммунальных услуг по многоквартирному жилому дому.

В жировках тарифы указаны на воду, на тепло, на подогрев воды, а вот какие виды работ по техническому обслуживанию дома выполнены, каков объем этих работ, какой тариф на услугу, потребители не знают. Одной строчкой указана стоимость техобслуживания. В одном месяце стоит 300 руб., а другом — 1 300 руб.