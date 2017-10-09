France Football представил список претендентов на «Золотой мяч» 9.10.2017, 21:40

В этот список вошли представители чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

France Football на протяжении дня раз в несколько часов публиковал очередную пятерку претендентов на получение «Золотого мяча». В итоговый список вошли тридцать футболистов, передает РБК.

На награду в том числе претендуют Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые получали «Золотой мяч» чаще всех за всю историю. Месси — пятикратный обладатель приза, Роналду — четырехкратный.

Наибольшее представительство в списке получил «Реал», в прошлом сезоне второй раз подряд выигравший Лигу чемпионов. В итоговый список вошли семь футболистов мадридского клуба — Роналду, Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Тони Кроос, Карим Бензема и Иско. «Барселону» представляют только Месси и Луис Суарес. Неймар, летом перешедший из каталонского клуба в «ПСЖ» за рекордные €222 млн, также попал в число 30 претендентов на «Золотой мяч».

Сразу несколько звездных футболистов оказались вне списка, составленного France Football. Среди них — аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес, валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл, аргентинский хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария, аргентинский форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, испанский полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, французский хавбек «МЮ» Поль Погба и чилийский форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

С 2016 года France Football прекратил сотрудничество с ФИФА и теперь определяет лучшего игрока Европы самостоятельно. Ранее в течение пяти лет журнал и Международная федерация совместно вручали приз лучшему игроку мира, а не только Европы.

В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении сотрудничества с ФИФА, которое продолжалось с 2010 года. Сторонам не удалось договориться о продлении совместной работы.

Награда «Золотой мяч ФИФА» была учреждена в 2010 году после слияния двух премий — «Золотого мяча France Football» и «Игрока года ФИФА». Обладатели трофеев определялись в голосовании, в котором принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, а также журналисты ведущих спортивных изданий всего мира.

За всю историю «Золотой мяч ФИФА» получали всего два футболиста. Месси стал победителем в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах, Роналду получил приз в 2013 и 2014 годах.

France Football начал вручать «Золотой мяч» с 1956 года. Его обладателя определяли только журналисты. До 1995 года приз мог получить футболист, имеющий гражданство одной из европейских стран, а с 1995 года награду начали вручать футболистам, выступающим в Европе, вне зависимости от гражданства.

За всю историю вручения награды три футболиста получали «Золотой мяч» трижды: француз Мишель Платини и голландцы Марко ван Бастен и Йохан Кройф.

Претенденты на «Золотой мяч»-2017:

Неймар (Бразилия, «Барселона»/ «Пари Сен-Жермен»)

Лука Модрич (Хорватия, «Реал»)

Марсело (Бразилия, «Реал»)

Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»)

Нголо Канте (Франция, «Челси»)

Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»)

Серхио Рамос (Испания, «Реал»)

Ян Облак (Словения, «Атлетико»)

Филиппе Коутиньо (Бразилия, «Ливерпуль»)

Дрис Мертенс (Бельгия, «Наполи»)

Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

Давид Де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»)

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»)

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина, «Рома»)

Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»)

Тони Кроос (Германия, «Реал»)

Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»)

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

Радамель Фалькао (Колумбия, «Монако»)

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Боруссия» Дортмунд)

Эдинсон Кавани (Уругвай, «Пари Сен-Жермен»)

Матс Хуммельс (Германия, «Бавария»)

Карим Бензема (Франция, «Реал»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)

Эден Азар (Бельгия, «Челси»)

Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»/ «Милан»)

Иско (Испания, «Реал»)

Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»)