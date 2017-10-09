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У могилевчанки отобрали сына за 400 рублей долга по коммуналке

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  • 9.10.2017, 21:45
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Жительница Могилева, которая одна воспитывает 10-летнего сына, владеет в городе двумя квартирами.

Неработающая 47-летняя жительница Могилева, которая одна воспитывает 10-летнего сына, владеет в городе двумя квартирами. По коммуналке одной набежало 260 рублей задолженности за услуги ЖКХ. Неплательщицу не раз информировали о необходимости хотя бы начала погашения задолженности и 155 рублей пени, реакции не было. Даже, когда квартиру отключили от общей электросети, рассказали в Центре городских информационных систем.

Затем согласно декрету «О дополнительных мерах по госзащите детей в неблагополучных семьях» из ЖЭУ в школу, где учился мальчик, поступило сообщение о большой задолженности по коммуналке. Принимая решение по вопросу защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, комиссия отдела образования, спорта и туризма Октябрьской администрации Могилева, постановила отобрать у безработной женщины сына 2007 года рождения и поместить его на гособеспечение.

Известно, что уже 4 октября 2017 года задолженность женщина погасила, но вот вернули ли мальчика в семью пока не сообщается.


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