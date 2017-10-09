Министр финансов РФ сравнил Россию с СССР перед развалом 9.10.2017, 21:59

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Силуанов напомнил, что Советский союз столкнулся с проблемами, когда бюджет увлекся большими расходами на оборону.

Избыточный рост оборонных расходов государственного бюджета несет серьезные риски для российской экономики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве РФ.

Расходы на армию и производство военной техники, достигающие в России 3 трлн рублей ежегодно, как правило, «не носят производительного характера», в отличие от других отраслей экономики, сказал Силуанов, сообщает finanz.ru.

«Как мы говорим — произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт. Никакого дополнительного ВВП он не приносит», — заявил глава Минфина.

Он напомнил, что Советский союз столкнулся с проблемами, когда бюджет увлекся большими расходами на оборону.

«Когда к этому еще добавилось снижение цен на нефть, мы видели, к чему это привело. Произошел распад государства», — напомнил министр (цитата по РИА Новости).

Неверная оценка приоритетов в расходах бюджета и их влияния на предпринимательский климат, на всю экономическую ситуацию в стране может привести к серьёзным последствиям для государства, добавил Силуанов.

Он напомнил, что в 1998 году Россия оказалась в дефолте, потому что власти допустили чрезмерный рост бюджетного дефицита и увлеклись заимствованиями в огромных объемах. Следующий кризис — уже в 2008 году, по словам главы Минфина, так же произошел из-за неосмотрительной бюджетной политики. «Набрали обязательств (бюджета — ред.) при цене (нефти — ред.) 100 долларов за баррель, она упала — и вот, последствия для финансовых рынков, для валюты, для каждого человека это было чувствительно», — сказал он.

«Был бы другой — консервативный, реалистичный подход к тратам государства, или к структуре этих трат, не было бы такой ситуации», — уверен глава Минфина.

Напомним, в бюджете-2018 РФ заложены расходы на армию, полицию и обеспечение госаппарата на сумму 6,367 трлн рублей, или 38% всех расходов.

Силовые ведомства суммарно могут получить 5,121 трлн рублей, из них 2,242 трлн рублей — в открытой части бюджета, а 2,879 трлн заявлены как секретные — они учтены в общей сумме, но без указания конкретных проектов и статей.

Расходы на соцполитику по сравнению с уточненной росписью 2017 года решено сократить на 7,8% — с 5,071 до 4,703 триллиона рублей. В том числе расходы на пенсии — на 12,9%, с 3,651 до 3,233 триллиона рублей.

План поддержки российской экономики урезан на 13% — с 2,558 до 2,263 триллиона рублей.