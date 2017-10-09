закрыть
9 октября 2017, понедельник, 22:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые назвали простой способ продлить жизнь

1
  • 9.10.2017, 22:12

Это упражнение также позитивно влияет на здоровье человека и защищает от стресса.

Зарубежные исследователи провели несколько опытов, и выяснили, что бег с утра очень позитивно влияет на здоровье человека, и даже продлевает жизнь. Помимо прочего, бег защищает от стресса, передает newsyou.info.

Согласно их исследованиям, если три раза в неделю заниматься спортом с утра, между шестью и девятью утра, тогда хромосомы, отвечающие за долголетие, будут укрепляться и удлиняться. Короткие хромосомы, или теломеры, говорят о проблемах с сердцем, диабете, а также могут заранее запустить механизмы старения.

Исследователи уверены, что длина этих теломеров зависит напрямую от образа жизни, поэтому люди, желающие жить долго, должны заниматься спортом и бегать, разумеется, если нет противопоказаний по здоровью.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям