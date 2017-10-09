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Пентагон: Армия США должна быть готова к военному решению проблемы КНДР

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  • 9.10.2017, 22:24
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Глава Пентагона отметил, что в настоящий момент Северная Корея продолжает провокационные действия.

Армия (Сухопутные силы) США должна быть готова к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНДР, если президент США Дональд Трамп примет такое решение. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис на военной выставке, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA). Трансляцию его выступления вел Пентагон, передает ТАСС.

«Армия США должна быть готова к военному варианту (урегулирования кризиса вокруг КНДР. — Прим.), которым может воспользоваться при необходимости наш президент», — отметил министр обороны.

Мэттис подчеркнул, что в данный момент международное сообщество «предпринимает усилия по дипломатическим, экономико-санкционным каналам с целью попытаться» заставить власти КНДР «свернуть с намеченного ими пути». «Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Совет Безопасности ООН, в состав которого входят, в частности, США и Россия, «два раза подряд единогласно принимал решение ввести против Пхеньяна жесткие санкции».

«Международное сообщество сказало свое слово, но это означает, что Армия США должна быть готова <…> это ваш долг в этот момент, и я знаю, что Армия всегда будет исполнять свой долг», — заключил Мэттис.


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