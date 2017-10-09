Во время реконструкции Старого замка нашли плитку XVI века 9.10.2017, 22:28

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Все это время плитка лежала под слоем строительного мусора и новым полом.

На первом этапе реконструкции Старого замка рабочие нашли слой старинной плитки, время укладки которой — XVI век. Все это время она лежала под слоем строительного мусора и новым полом, надстроенным в более позднее время, сообщает «Гродненская правда».

— Пока аутентичная плитка отправится на наш склад, — говорит директор историко-археологического музея Юрий Китурко. — По проекту сводчатый потолок после реконструкции станет выше, и, когда галерея приобретет окончательный вид, плитка XVI века вновь займет свое первоначальное место.

По завершении реконструкции каждый желающий сможет попасть в галерею. Здесь будет проходить один из основных экскурсионных маршрутов. Сквозь галерею гости замка смогут выйти к каплице и на открытую террасу, которая появится сразу за ней, чтобы полюбоваться панорамой современного Гродно.

Оконные проемы существующего помещения каплицы станут больше.

— Полоска контрастного красного цвета и есть оконная фреска XVI века, — указывая на стену, объясняет директор музея. — Тогда здесь была замковая каплица, и в помещение попадало много света. Такими же большими окна станут после реконструкции.

Одно из аутентичных окон сейчас ведет не на улицу, а в помещение — пристройку более позднего периода, которой, согласно плану Владимира Бочкова, по завершении реконструкции не будет. На ее месте появится открытая терраса.

Сейчас в стенах галереи многочисленные сквозные трещины. Пока работы ведутся исключительно внутри. Старую кровлю так называемой входной группы строители начнут разбирать только весной.

До необходимой отметки они снимут кладку, которая была сделана позже XVI века, и займутся надстройкой стен согласно утвержденному проекту.