К поиску Максима Мархалюка подключались 10 экстрасенсов 4 9.10.2017, 22:32

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Максим Мархалюк

Максим Мархалюк 16 сентября пошел в пущу за грибами и исчез.

К поиску пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка подключались 10 экстрасенсов. Об этом в ток-шоу "Наша жизнь" на телеканале ОНТ сообщил подполковник милиции Георгий Евчар, заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с электронными СМИ МВД Беларуси, передает euroradio.fm.

Экстрасенсы обращались в милицию и им давали возможность выезжать на место. Однако их версии, координаты оказались недостоверными. "Ни один случай не подтвердился, — говорит представитель МВД. — Если бы их информация имела вес, они давно были бы в штате МВД или других силовых структур. Но это не так".

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября пошел в пущу за грибами и исчез. Поиски до сих пор не дали никакого результата. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.