закрыть
10 октября 2017, вторник, 2:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

К поиску Максима Мархалюка подключались 10 экстрасенсов

4
  • 9.10.2017, 22:32
  • 6,904
Максим Мархалюк

Максим Мархалюк 16 сентября пошел в пущу за грибами и исчез.

К поиску пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка подключались 10 экстрасенсов. Об этом в ток-шоу "Наша жизнь" на телеканале ОНТ сообщил подполковник милиции Георгий Евчар, заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с электронными СМИ МВД Беларуси, передает euroradio.fm.

Экстрасенсы обращались в милицию и им давали возможность выезжать на место. Однако их версии, координаты оказались недостоверными. "Ни один случай не подтвердился, — говорит представитель МВД. — Если бы их информация имела вес, они давно были бы в штате МВД или других силовых структур. Но это не так".

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября пошел в пущу за грибами и исчез. Поиски до сих пор не дали никакого результата. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям