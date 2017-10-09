На «Адмирала» денег нет! 3 Александр Коваленко, zloy-odessit.livejournal.com

9.10.2017, 22:44

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Великая морская сверхдержава не может потянуть ремонт многострадального авианесущего крейсера.

Давно не было слышно о флагмане российского флота авианесущем крейсере “Адмирал Кузнецов”, который не так давно совершил героический поход к берегам Сирии с дюжиной истребителей на борту, два из которых успешно утопил. И не удивительно, ведь не имеющий аналогов в мире авианосец отправлен был на ремонт, целью которого была замена его легендарных котлов, загадивших экологию стран по маршруту следования на столетие вперед и радиолокационного, электронного и навигационного оборудования. Однако…

Однако, как стало известно, ремонт авианосца, который оценили в 50 млрд рублей, великая морская сверхдержава потянуть не может и обойдётся рихтовка “Кузи” в 25-30 млрд рублей. По идее, этого должно хватить на замену котлов и работы “по мелочи”.

Собственно, известие, весьма вписывающееся в нынешний российский тренд “денег нет!” и если даже на авианосец не могут выделить средства в полном объеме, то, что говорить за остальные проекты? В данном случае я имею ввиду проект супер-авианосца “Шторм” водоизмещением 100 тыс тонн и стоимостью не менее $5 млрд, да и про эсминец ”Лидер” не стоит забывать, всё никак не запускаемый в работу. Так же, ремонтные работы никак не могут закончиться и с тяжёлым атомным ракетным крейсером “Адмирал Нахимов”, а у “Петра Великого” они наоборот, все никак не начнутся.

Хотя, согласно последнему решению правительства РФ, значительная часть выделяемых на оборонку средств будет засекречена, а потому, не исключено, что истинные расходы на “Кузю” мы так никогда и не узнаем. Либо же, по старой, доброй российской традиции, их раскрадут, дабы санкции не казались столь обременительными, что куда вероятнее.

Александр Коваленко, zloy-odessit.livejournal.com