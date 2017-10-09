Игорь Криушенко: В матче с Францией постараемся набрать очки 1 9.10.2017, 22:49

Игорь Криушенко

Матч Франция – Беларусь состоится 10 октября и начентся в 21:45.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча против Франции.

- Важно ли для вас не оказаться на последнем месте в группе?

- Естественно, для нас важно выступить завтра достойно и постараться набрать очки в этой игре.

- Турнирных перспектив у сборной нет. Насколько велика мотивация перед завтрашним матчем?

- Сборная Франции – одна из лучших в мировом футболе. Мотивация у нашей команды достаточно высокая. Понятно, что шансов пройти дальше у нас нет, но мы играем за престиж страны, за свое доброе имя.

- В первом матче отбора между командами, Беларусь создала много проблем Франции. Не думаете, что завтра это может повториться?

- Я не руководил командой тогда, но помню ту игру. Сейчас скажу так: сборная Франции на ходу, на кону стоит первое место в группе. Мы понимаем, что будет достаточно сложно, по крайней мере, руки не опускаем и постараемся со своей стороны максимально осложнить путь к победе сопернику.

- Список игроков, вызываемых в сборную, постоянно менялся. Это связано со сменой тренера?

- Одна из причин. Мне нужно было просмотреть достаточное количество кандидатов. Плюс моменты микротравм, которые не позволяли некоторым игрокам приезжать на сбор. Это основные моменты, почему у нас была большая ротация. Где-то этот процесс еще продолжается, но костяк, по большому счету, определен. Но какие-то позиции могут еще меняться.

- Как думаете, почему у Франции такие нестабильные результаты: то хорошие игры, то плохие?

- Я бы не сказал, что у сборной Франции плохие результаты. Наверное, как в любом виде спорта, есть колебания спортивной формы. Поэтому один матч может получиться лучше, другой хуже. Сборная Франции лидер группы, претендент на прямой выход на ЧМ. Поэтому сказать, что они плохо играют я не могу. А колебания момент спортивной формы, психологии. Ну и травмы игроков могут повлиять. Тут скорее вопрос к Дидье Дешаму, – сказал Криушенко.