Как профсоюз РЭП помогает солигорским шахтерам 9.10.2017, 23:01

Фото: РИА Новости

После скандала на «Беларуськалии» в РЭП обратился еще один пострадавший горняк.

После широкой огласки случая с солигорским горняком за помощью в независимый профсоюз РЭП обратился еще один работник "Беларуськалия", получивший производственную травму, пишет praca-by.info.

Два месяца Сергею Гринюку, который сломал в шахте позвоночник и ногу, не помогали ни наниматель, ни Белхимпрофсоюз. Мужчина обратился за помощью в профсоюз РЭП, и за его защиту взялся Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза. Только после того, как за дело взялся профсоюз РЭП и стало широко известно, что начальство уговорило пострадавшего оформить бытовую травму, дело сдвинулось с мертвой точки, и "официальный" профсоюз "Беларуськалия" принял заявление на матпомощь Сергею Гринюку.

Практически сразу после выхода статьи "В кабинетах начальства "Беларуськалия" громко захлопали двери" в РЭП обратился еще один пострадавший горняк, работник того же предприятия: мужчина во время работы получил сложную травму, очнулся в реанимации, долго пробыл на больничном; а после выздоровления вынужденно стал выполнять другую, менее квалифицированную и низкооплачиваемую работу. Как и в случае с Сергеем Гринюком, начальство уговорило его, пребывающего в шоковом состоянии, согласиться на бытовую травму. По словам обратившегося к нам работника, предложение начальства звучало так: "Подпиши, что мы выдали тебе акт Н1".

Леонид Судаленко взялся отстаивать интересы и этого работника. Про это он написал на своей странице в фейсбуке:

"Опять Солигорск, опять пострадавший горняк. Андрей Стрижак, если так будешь активничать, скоро РЭП Коллдоговор на Беларуськалии заключать будет. А парню с тяжелой травмой головы я взялся помогать, жду документы..."