На Манхэттене автомобиль врезался в толпу 1.11.2017, 0:19

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Грузовик выехал на велодорожку в Манхэттене, сбил людей, после чего врезался в школьный автобус.

В результате наезда автомобиля в Нижнем Манхэттене шесть человек погибли, 11 пострадали. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает РБК.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Информацию о шести погибших также подтвердили два источника телеканала CNN в правоохранительных органах. По информации NBC, пострадали 15 человек.

Когда автомобиль остановился, по данным NYT, из него вышел человек с муляжами оружия в руках, после чего по нему открыли огонь полицейские. В полиции лишь сообщили, что в результате инцидента на Манхэттене один человек был задержан, а также что погибли и пострадали люди.

Как сообщает издание, подозреваемого доставили в ближайший госпиталь. Перед наездом на велодорожку автомобиль врезался в школьный автобус. Неизвестно, находился ли кто-то в автобусе в момент столкновения.

Ранее появились сообщения, что неизвестный около автомагистрали Вест-Сайд-Хайвей выехал на пикапе на велосипедную дорожку, сбил несколько человек и врезался в школьный автобус. После этого, писали американские СМИ со ссылкой на очевидцев, он вышел из машины и открыл стрельбу. Большая часть автомагистрали Вест-Сайд перекрыта.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Как рассказал телеканалу ABC очевидец произошедшего, водитель пикапа выехал на велосипедную дорожку на «полной скорости». «Он продолжал ехать вниз по улице, не сбавляя скорость», — сказал собеседник.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся. «Наши мысли и молитвы с пострадавшими», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.