Программист из Баварии тратит на фото Могилева тысячи евро и делится ими бесплатно 2 1.11.2017, 7:38

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Олег Лисовский уехал работать в Баварию, но говорит по-белорусски и вкладывает деньги в память о Родине.

В мире, где за один день в интернете публикуют миллион селфи, а увидеть другие города можно не выходя из дома, немного странно слышать о том, что где-то 28 столетних снимков обычного областного белорусского города продают за 5 тысяч рублей. И кто-то их покупает. Могилевчанин Олег Лисовский, живущий в Баварии, потратил на выкуп разных фото родного города уже более 6 тысяч евро, чтобы поделиться ими со всеми — бесплатно, пишет tut.by.

— Жонка пра вялікія набыткі ведае. Пра дробязь — гэта, можа, сотня еўра за колькі здымкаў за пару месяцаў, — не расказваю, — смеется Олег. — Яна ганарыцца тым, чым я займаюсь. З яе погляду, гэта не самае дрэннае хобі, якое можа мець муж.

Коллекционер уже 9 лет живет в 1700 км от города, в котором родился, учился, работал — от Могилева, который любит. Он уехал в Баварию вместе с женой, работает в IT-сфере. В Могилеве остались родители, сестра с семьей — и Олег следит за любыми изменениями на малой родине.

— Сучасныя змены рэдка даюць нагоду для радасці. Чую, што там-сям нешта знеслі, разбурылі нейкі помнік, нешта выкапалі. Тады робіцца вельмі сумна, — говорит могилевчанин.

О том, как родной город выглядел в прошлом веке, айтишник знает, пожалуй, лучше любого историка. По крайней мере, по фото он может с первого (ну, ладно, иногда со второго) взгляда определить, Могилев ли это — и какое именно место.

Петропавловская церковь. Июль 1941-го

Историей могилевчанин начал интересоваться еще студентом, около 15 лет назад. Тогда в доме появились компьютер и интернет.

— Мне проста цікава было паглядзець на стары Магілёў. Я захаваў знойдзеныя тады здымкі на кампутары. Калі трапляліся іншыя, я таксама скідваў сабе на комп. Але тады ж інтэрнэт быў не настолькі пашыраны, і фоткі ніхто так не выстаўляў, як зараз. Таму ўсё гэта было даволі пасіўна, — вспоминает коллекционер.

Активная стадия началась, когда он уже переехал в Германию — около 7 лет назад. Причем случайно: знакомый попросил поделиться коллекцией. Олег выложил ее в сеть и начал систематизировать. Оказалось, что он к тому времени насобирал уже около сотни цифровых фото. И подумал — почему бы не начать собирать новые?

Олег начал искать их в сети, открыл несколько веток на тематических форумах. А потом с удивлением обнаружил, что старые фотографии Могилева можно купить на аукционе eBay. Там он случайно увидел знакомую панораму: вид на ратушу, ЗАГС и начало улицы Первомайской.

— Каштаваў гэты першы набыты здымак зусім няшмат — тры ці пяць еўра. Я быў вельмі здзіўлены, што наогул ёсць здымкі ў продажы. З таго часу я адсочваў, ці з’яўляецца дзе-нідзе фота Магілёва — i стараўся адразу набыць.

По словам Олега, на других площадках старые фото выставляют на продажу реже, а вот на eBay — штук по 200 ежедневно. И это — только фото времен Великой Отечественной войны, не считая остальных.

По наблюдениям коллекционера, продавцы старых фото — обычные перекупщики, которые приобретают снимки за бесценок у стариков на блошиных рынках, либо находят их в квартирах среди оставленных вещей, — а потом перепродают. Ни разу Олег не имел дело с потомками авторов фотокарточек.

Снимков Могилева времен Второй Мировой войны Олег купил уже 560. Часть еще идет к нему по почте. Только за них он заплатил около 5,5 тыс. евро. Всего в электронной коллекции Олега Лисовского — более 2,5 тысяч фото, из которых около 700 — собственные. Есть у коллекционера и фотозагадки: на снимках — определенно Могилев, но где именно сделан кадр, установить не получается.

Театральная площадь. 1960-е

— Напрыклад, з маім сябрам панам Аляксандрам Капёнкіным мы два дні біліся, каб вызначыць, дзе зроблены здымак, які нам прапанавалі набыць за 30 еўра ў Мінску. Фота падпісана, што гэта Магілёў, але ж у нас няма нават такого ландшафту, які ёсць на здымку. Таму мы вырашылі: аддаваць такія грошы за ката ў мяшку не будзем, — говорит Лисовский.

Могилевчанин Александр помогает Олегу в поисках фото, в определении мест, которые на них запечатлены. Таких небезразличных знакомых у Олега много: в Гомеле, Барановичах, Глубоком, Витебске и Минске. Они также выкупают старые фото своих городов, обмениваются информацией и снимками, помогают в выкупе.

Что касается Могилева, то в коллекции Олега — много фотографий, которые ценны не с точки зрения стоимости. Первый тип — это фото нетипичных ракурсов различных мест города. Встречаются они редко, но каждый раз это целое событие и настоящее открытие, говорит коллекционер. Второй тип — это фото каких-то событий, о которых сохранилась только информация. Например, потоп на реке Дубровенка. Или первомайский митинг в 1943 году, который прошел во время немецкой оккупации.

Первомайская демонстрация 1943 года в Могилеве.

Первомайская демонстрация 1943 года в Могилеве.

— Ведаеце, немцы дагэтуль святкуюць Першае мая. Але не так, як у Беларусі, канешне. Ніякіх мітынгаў, ярмарак няма — гэта проста выходны дзень, калі можна адпачыць і выпіць піва, — смеется Олег.

Есть снимок конца 1870-х годов — возможно, это вообще самый старый снимок Могилева. Точную дату фотографии установить невозможно. На ней изображены река Днепр, днепровский мост и панорама города. Фото интересно тем, что на нем есть еще не перестроенная колокольня Спасской церкви.

Возможно, самое старое фото Могилева. Предположительно, 1870-е годы.

Олег считает, что самым красивым Могилев был в начале 20 века — до революции:

— Бо з рэвалюцыі горад пачалі моцна мяняць, і не заўсёды ў лепшы бок. Нейкія будынкі рабіліся вельмі дарэчна і прыгожа, але пры гэтым столькі іншых рушылі. Шкада, канешне.

Коллекционер признается, что ему нравится сам процесс поиска фотографий. Но есть и конечная цель: найти как можно больше снимков Могилева и сделать их общедоступными.

— Калі я толькі пачынаў зьбіраць усе магілёўскія фоткі ў адно месца, я сутыкнуўся з праблемай, што большасць калекцыянэраў, музеяў, архіваў і іншых хаваюць здымкі, не жадаюць паказваць іх народу. Вельмі рэдка хто пагаджаўся падзяліцца сваімі матэрыяламі. Тады я вырашыў, што калі сам буду мець нешта, то ніколі не буду гэта хаваць ад людзей. Таму усе набыткі публікуюцца ў інтэрнэце. А тыя, якія не апублікаваны, то да іх проста не дайшла яшчэ чарга, бо здымкаў больш, чым часу на публікацыі, — улыбается Олег Лисовский.

Он понимает, что старых фотографий Могилева — тысячи, если не миллионы. Например, только во время размещения в городе Ставки Верховного главнокомандующего царской армии почти у каждого иностранного офицера был фотоаппарат. Об этом рассказал внук адмирала британского флота сэра Ричарда Филлимора — Марк Филлимор. Логично предположить, что иностранцы сделали немало снимков и увезли их с собой. Если они их не выбросили, то тысячи фотографий хранятся где-то в семейных архивах за границей, и никто не знает, каким кладом обладает.

Зато Олег знает, где хранятся сотни, если не тысячи снимков Могилева времен Первой и Второй мировых войн — в архиве кино- и фотодокументов в Подмосковье. Но копия каждого из них стоит 20 евро, да и процедура получения очень затратна по времени. Такие же расценки — во всех европейских архивах. В некоторых условия использования архивного снимка жесткие до того, что, распечатав фото в бумажном варианте, например, для выставки в музее и заплатив за это кругленькую сумму, следует сразу же удалить электронный вариант со всех носителей.

Олег Лисовский мечтает сделать по старым фотографиям трехмерный макет Могилева — такого, каким ему уже никогда не быть. Пока же ему удалось сделать 3D-макет Ратуши и холодной синагоги в микрорайоне Школище, который когда-то был исключительно еврейским.

Сейчас в выставочном зале Могилева открыта выставка «Невядомы Магілёў. Вяртанне». Это уже вторая экспозиция, в организации которой дистанционно принимает участие Олег Лисовский. Выставка состоит из снимков, которые Олег приобрел за последний год. В экспозицию внесли интерактив — два квеста. Один — от Ратуши. Второй Олег организовал от своего имени, причем призами будут мини-фотокниги по военному Могилеву, наборы открыток, которые коллекционер сделал сам. К слову, у выставки есть и собственный сайт.

Не за горами и третья выставка — она будет посвящена 1918 году. К тому же коллекционер активно помогает музею истории Могилева в поисках газет, книг. С его помощью нашли оригинал гравюры Prospect der Stadt Mohilow, которую считают немецкой гравюрой неизвестного автора 18 века и называют самым спорным изображением Могилева.

А Олег Лисовский продолжает искать все новые и новые фото старого Могилева. Возможно, один из таких снимков когда-нибудь станет настоящим открытием.