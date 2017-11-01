Единственный в Беларуси мастер японского меча: Хотелось быть таким же, как Джеки Чан и Брюс Ли 2 1.11.2017, 7:56

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Герои из детства бобруйчанина Николая Бабенко лихо расправлялись с врагами и не боялись никого.

Николай Николаевич Бабенко – тренер-преподаватель СДЮСШ № 3, окончил Московский Государственный институт физической культуры и спорта, молодежи и туризма. Он подробно рассказал «ВБ» о Катори Синто-рю, путешествии в Японию и тренерской практике в Бобруйске.

Николай Бабенко – единственный в стране, кто:

Имеет мукороку (сертификат, подтверждающий достижения), по Тэнсин Седэн Катори Синто-рю Сугавара Будо.

Третий дан (черный пояс) по дзю-дзюцу (джиу-джитсу).

Первый дан по каратэ-до, присвоенный Всемирной федерацией шотокан каратэ-до.

Традиционное японское фехтование

Тэнсин Седэн Катори Синто-рю – традиционное японское фехтование, одно из древнейших существующих на данный момент боевых искусств. Датой основания считается 1447 год.

Одна из особенностей этого боевого искусства – отсутствие общеизвестной системы рангов и степеней, данов и цветных поясов, которые присваиваются ученикам многих школ восточных единоборств по мере прогресса в тренировках. От учителей и учеников требуется полностью посвящать себя обучению. После того, как мастер видит, что ученик достиг определенного уровня, он вручает ему мокуроку – в буквальном переводе «диплом», «сертификат». Мокуроку дает право его обладателю, практикующему классические боевые искусства Японии, продолжать традиции.

Вдохновили Джеки Чан, Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм

Николай занимается различными боевыми искусствами с 8 лет. Сначала это было каратэ-до, а сейчас – и дзюдо, и дзю-дзюцу (джиу-джитсу), и традиционное японское фехтование.

В общей сложности уже больше 29 лет посвящено спорту. В детстве на занятия каратэ его вдохновили Джеки Чан, Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм.

– Герои фильмов лихо расправлялись с врагами и не боялись никого. Хотелось быть таким же, – рассказал Николай Бабенко.

Учитель Сугавара известен в Японии, он - обладатель седьмого дана айкидо, основал исследовательско-издательскую компанию «Минато» и Институт боевых искусств Сугавары.

Огромным опытом было обучение и тренерская работа в Москве. Там Николай работал инструктором в академии традиционного дзю-дзюцу. Именно в этот период Николаю удалось познакомиться с сэнсэем по имени Тэцутака Сунгавара, и в составе российской делегации поехать в Японию на международный фестиваль боевых искусств, который проходил в пригороде Токио.

Николай сохранил приятельские отношения с учителем. Сейчас они переписываются и встречаются не только на семинарах в Токио и Москве, но и в неформальной обстановке.

Путешествие в Японию

На международном фестивале боевых искусств в Кодокане (институт Кодокан – руководящая организация мира дзюдо, основана в 1882 году создателем дзюдо Дзигоро Кано) собрались представители 16 стран мира.

Но впечатлил не столько сам фестиваль, сколько страна. Чувствовалась огромная разница между западом и востоком.

– Для сравнения, – Николай поясняет, – если в любой европейской стране потерявшемуся человеку максимум вежливо расскажут, как добраться до нужного места, то в Японии возьмут за руку и проведут туда, куда нужно, еще и накормят по пути. Это простейший пример, который показывает разницу отношения к людям.

Абсолютно неприемлемым в Японии считается не оплатить проезд в общественном транспорте.

Еще одно запомнившееся отличие – баня. В Японии баня – это культ, и отношение к ней совершенно иное.

Японская баня отличается от нашей в самом замысле. Если русская предполагает постоянное перемещение между парилкой и местом охлаждения, то японская баня – это погружение в офуро (традиционная японская ванна, или небольшой бассейн), и спокойное созерцание. Иногда офуро устанавливают под открытым небом для того, чтобы можно было видеть звезды. Сама баня называется сэнто.

– Впечатлила первая тренировка у сэнсэя Сугавары. Особенно запомнились скорость и динамика всего происходящего. Это было что-то кардинально новое и непривычное, – вспоминает Николай.

Обладатель мокуроку – продолжатель традиций

Сейчас Николай Бабенко не просто тренер, но и продолжатель традиций. Дело в том, что он единственный в Беларуси, кто занимается Катори Синто-рю ветви Сугавара и развивает это японское боевое искусство. В Бобруйске он преподает его уже 7 лет. Один из учеников Николая, Александр Вейс, готовится стать обладателем мокуроку. Александр не только постоянный партнер Николая на тренировках. Он еще и единственный, кто занимается этим боевым искусством с начала тренерской практики учителя. С мастером у него сложились теплые и дружеские отношения.

Кеси – звание, в буквальном переводе означающее «наставник воинов».

Между тем, Николай ежедневно около двух часов посвящает своим личным тренировкам и 24 часа в неделю работает с учениками. Николай планирует получить степень Кеси в следующем году. Для этого он поедет в Японию. За звание нужно будет заплатить. Кеси стоит 400 долларов,а мокуроку обошлось в 200.

На вопрос, как повлиял спорт на мировоззрение, Николай не смог однозначно ответить.

– Скорее всего, спорт привил дисциплину. Сначала появляется привычка не пропускать тренировки, потом – дисциплинированность во всех остальных аспектах жизни.

От меча к гитаре

У Николая необычное хобби. Он – гитарист и бэк-вокалист в бобруйской рок-группе «Хранитель». Группа была создана больше двух лет назад и уже достаточно известна. Участники организовали большой рок-концерт в Бобруйске в 2016 году, а также регулярно выезжают на различные фестивали в другие города.