Власти выкупят у России «лишний сахар» 4 1.11.2017, 7:59

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Ради российских «партнеров» ограничат импорт тростникового сахара-сырца из третьих стран.

Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца в сезоне-2018/19. Об этом РБК сообщил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации (ЕСА) Андрей Бодин.

Это предложение было подготовлено Минсельхозом РФ к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое прошло 25 октября. «Загрузка перерабатывающих мощностей Беларуси позволит снять излишки сахара на рынке ЕАЭС и при этом обеспечить экономическую эффективность работы предприятий двух стран», — считает представитель Минсельхоза РФ.

Страны ЕАЭС договорились проанализировать систему тарифных льгот на ввоз сахара, чтобы исправить ситуацию с падением внутренних российских цен на него, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Евразийском межправительственном совете.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев угрожал ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, так как эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России. Он призвал страны ЕАЭС «навести порядок». Потери сахарной промышленности РФ от этих действий Ткачев оценил в 70−80 млрд российских рублей.

Предложенная российской стороной мера должна в первую очередь решить вопрос излишка сахара на российском рынке, который уже спровоцировал резкое снижение его стоимости. С начала июля 2017 года оптовые цены на сахар на заводах упали на 45%, с 42 до 23 российских рублей за 1 кг, что соответствует уровню 2014 года. При ожидаемом в этом году в России производстве сахара на уровне 6,5 млн т (еще 300 тыс. т ежегодно импортируется в Россию из Беларуси и Казахстана) объем потребления на внутреннем рынке составит 5,9 млн т.

По данным РБК, в отличие от Беларуси Казахстан отказался от предложения российской стороны заместить импортируемый из Европы белый сахар.

TUT.BY не удалось получить оперативный комментарий в «Белгоспищепроме», который координирует работу сахарной отрасли Беларуси.