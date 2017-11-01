Минское «Динамо» в зрелищном матче победило «Спартак» по буллитам 1 1.11.2017, 8:12

В ходе поединка «зубры» уступали со счетом 0:2, но сумели выйти вперед.

Столичное «Динамо» по буллитам обыграло московский «Спартак» на «Минск-Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б. В ходе поединка «зубры» уступали со счетом 0:2, но сумели выйти вперед, трижды отличившись с 13-й по 17-ю минуты второго периода, сообщает pressball.by.

У минчан шайбы забросили Александр Китаров, Андрей Степанов, Кристиан Хенкель и Джек Скилли, решающий буллит реализовал Егор Шарангович. Для Хенкеля взятие ворот стало первым в КХЛ. Китаров забросил пятую шайбу в сезоне и является лучшим снайпером-белорусом в команде.

Для «Динамо» выигрыш стал вторым подряд, "Спартак" не смог продлить пятиматчевую победную серию.

ДИНАМО Мн — СПАРТАК — 5:4 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 2:1)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 19.30.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Лингле — Китаров — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Дрозд — Волков — Гаврус; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

СПАРТАК: Беспалов (Трушков); Калинин (К) — Кулик, Лещенко — Стоа — Радил; Осипов — Пепеляев (А), Подшендялов — Дергачев — Хохлачев (А); Лаюнен — Провольнев, Никонцев — Черных — Трунев; Бобров — Воронин — Кузнецов; Бондарев, Первов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кузнецов (Воронин, 12.18). 0:2 — Провальнев (Хохлачев, Лаюнен, 22.15). 1:2 — Китаров (Устиненко, Степанов, 32.45 – бол.). 2:2 — Степанов (Шарангович, Знахаренко, 34.37). 3:2 — Хенкель (Степанов, Шарангович, 36.47). 3:3 — Хохлачев (Калинин, 39.59 – бол.). 4:3 — Скилли (Фонтэйн, Граньяни, 49.00 – бол.). 4:4 — Пепеляев (Воронин, 57.46). 5:4 — Шарангович (65.00, победный буллит).