США запретили предоставлять России новые технологии по добыче нефти 1.11.2017, 8:33

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Санкции ввело Министерство финансов США.

Министерство финансов США запретило гражданам страны оказывать содействие России по проектам, связанным с добычей нефти. Об этом во вторник, 31 октября, сообщается на сайте ведомства.

Указывается, что американцам запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать товары, услуги и технологии в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах на российском арктическом шельфе.

Запрет на сотрудничество коснется физических и юридических лиц в России, которые уже были внесены или могут быть внесены в американские санкционные списки. Ограничения касаются проектов, начинающихся 29 января 2018 года и позже.

Минфин указал, что санкции вводятся в связи с участием РФ в гибридной войне против Украины.