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Глава представительства ЕС в Беларуси: Я разочарована, услышав об аресте Статкевича

  • 1.11.2017, 8:49
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Андреа Викторин

Владимир Некляев рассказал на «Евронесте» в Киеве о политических репрессиях в Беларуси.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев написал в «Фейсбуке»:

«Киев. Верховная Рада Украины. Парламентская ассамблея «Евронеста». Заседание рабочей группы по Беларуси. Обсуждение результатов «диалога ЕС – Беларусь». Говорю о суде над журналистами телеканала «Белсат». Об аресте Николая Статкевича. В общем об усилении репрессий в Беларуси. О том, что из «диалога» ЕС и белорусского режима выгоду извлекает пока только режим. Основные докладчики на заседании рабочей группы - советник по выборам, ответственный за Беларусь в ОБСЕ / БДИПЧ У. Мисев, руководитель делегации ЕС в Беларуси А. Викторин, директор департамента Восточного соседства Л. Мерадит и директор Международного центра исследований армии М. Самусь довольно внимательно, как мне показалось, слушают».

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин сразу отреагировала на последние события в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

«Я была разочарована, когда услышала об аресте Статкевича», - заявила Андреа Викторин.

По ее словам, в условиях подготовки саммита Восточного партнерства в Брюсселе и увеличения интереса Евросоюза к сотрудничеству с Беларусью, это «не очень хороший знак». Права человека, избирательное законодательство, смертная казнь и диалог с обществом в Беларуси остаются под пристальным вниманием Европы.

Все присутствующие на «Евронесте» политики согласились: «диалог» Евросоюза с властями Беларуси не должен происходить на условиях белорусского руководства.

«На сегодняшний день, как оно ни парадоксально, в этом «диалоге» только Лукашенко выигрывает все козырные фишки. Так быть не должно», - поделился своими впечатлениями от встречи Владимир Некляев.


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