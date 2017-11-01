Белорусы запустили успешный стартап «с нулевым опытом и горящими глазами» 1.11.2017, 8:58

Фермерский проект LavkaLavka выпустил собственную криптовалюту и сегодня выходит на ICO.

Число фермерских хозяйств в Беларуси почти в два раза превышает число сельхозпредприятий. Рентабельность у фермеров в разы выше, чем у сельхозпредприятий: 21,8% против 0,5%.

Но при этом их вклад в общий объем сельхозпроизводства составляет всего 1,9%. Чтобы использовать потенциал фермеров, в нашей стране можно было бы создать проект, который уже существует у наших восточных соседей, пишет myfin.by.

Речь идет о LavkaLavka – кооперативе, позволяющем фермерам найти своих покупателей, а покупателям найти своих фермеров. Это своеобразная социальная сеть, где фермеры и потребители могут свободно общаться.

История первая. О еде и кооперации

– Шел 2009 год. Мы только-только придумали LavkaLavka, точнее, тогда еще просто «Лавку». Никакого офиса, никакого сайта, никакой бухгалтерии, никакого опыта в продуктовом бизнесе — вообще никакого опыта в бизнесе. В свободное от работы время мы ездили в Рязанскую и Тверскую области, искали продукты, фермеров. У нас не было ничего, кроме огромного желания найти интересные продукты, привезти их, съесть самим – вместе с нашими семьями и друзьями. Мы были теми, кого сейчас принято называть гастроэнтузиастами, такие динозавры гастроэнтузиазма – с нулевым опытом, зовом желудка и горящими глазами, – рассказал в блоге проекта его создатель Борис Акимов.

Задача и была, и остается непростая – построить устойчивый и растущий бизнес на продуктах от настоящих фермеров и только от них. У LavkaLavka нет продуктов от крупных производителей – только от малых и средних.

В 2010 году журнал «Афиша» в подборке стартапов года назвал и проект LavkaLavka. Но уже через пару лет оказалось, что среди всех смог выжить только фермерский кооператив. А еще через пару лет LavkaLavka перестал базироваться только в интернете и «вышел на улицы».

– Мы начали открывать магазины, рестораны, производства, рынки. При этом за все эти годы мы не изменили себе. Мы все так же были и остаемся верны главному нашему принципу. Еда – это не просто еда. Еда – возможность изменить мир к лучшему. Сегодня вы едите ряженку с корочкой – а завтра в деревне семья строит новый молочный цех. И вы точно знаете, где и кто строит этот цех. Вам вкусно, вам приятно — вы соавторы новой жизни в деревне, вы соавторы гуманного отношения к животным, бережного отношения к окружающей среде. Вы то, что вы едите, – продолжил Борис Акимов.

Сейчас сервис объединяет сотни фермеров и тысячи покупателей.

– Оборот LavkaLavka в 2017 году составит около 400 млн российских рублей, – предполагает Борис Акимов. – У нас примерно 20 тыс. покупателей и посетителей точек общепита. У партнеров по платформе еще около 20 тыс. клиентов в месяц.

Руководители проекта не скрывают, что представленные у них продукты дешевыми быть не могут.

– Наценка? 100 процентов в среднем, – отметил Борис Акимов. – Это было всегда написано на нашем сайте. Фермер может сам влиять на собственную цену — снижая или повышая закупочную стоимость.

Почти все эти «100 процентов» идут, по словам создателей проекта, на то, чтобы: раз в год инспектировать все фермы, помогать фермерам с планом изменения фермы, платить им ту цену, которую они хотят, помогать получить справки, декларации, периодически кредитовать их, покупать для фермеров семена редких растений и убеждать их выращивать, рекламировать и продвигать фермеров и так далее.

История вторая. О биокоинах и ICO

В июне нынешнего года LavkaLavka начала прием к оплате биткоинов. Криптовалюту принимают во всех магазинах, кафе и на даже на рынке.

– В последнее время много наших знакомых становятся криптоэнтузиастами, по разным причинам использующими биткоины. И мы хотим дать этим людям возможность удобно оплачивать фермерские продукты и блюда из них в наших фермерских кафе. Хотим, чтобы они могли совершать покупки за биткоины напрямую, не думая о том, что эти виртуальные деньги нужно каким-то образом сначала перевести в обычные фиатные деньги, – подчеркнул создатель фермерского кооператива.

Через месяц LavkaLavka выпустила собственную криптовалюту – биокоины, а сегодня проект выходит на ICO.

Всего было эмитировано 1 млрд. биокоинов, во время ICO планируется продать 800 млн биокоинов и привлечь сумму порядка 15 млн долларов.

– Биокоин должен стать частью финансовой блокчейн-платформы, к которой смогут подключаться партнеры со всего мира, разделяющие наши кооперативные принципы ответственного потребления, биодинамического сельского хозяйства, поддержки малых семейных ферм, – говорит Борис Акимов.

Руководители LavkaLavka уже начали работу по интеграции идейно близких проектов в мире в платформу BioCoin. В ближайшее время биокоины будут принимать: рестораны Good Faith Restaurant Group Треветта Хупера (Питсбург, США), фермерский кооператив Libera Terra в Италии, московский фермерский магазин Obed.bz, фермерские кооперативы в Германии и еще несколько фермерских кооперативов, магазинов и ресторанов в России, Европе и Азии, с которыми уже сейчас идут активные переговоры.

Покупателям LavkaLavka и других участников платформы будут начисляться биокоины в размере 10% от стоимости каждой покупки. Валюта для начисления будет выкупаться LavkaLavka и новыми участниками платформы у инвесторов, которые приобрели ее во время ICO. А поскольку с развитием платформы курс нашей криптовалюты на бирже будет расти, то выкупать ее у инвесторов мы будем по более высокой цене, чем она стоила во время ICO.

Затраты на разработку платформы окупятся еще до завершения ICO, уверены создатели проекта. Вырученные деньги пойдут на доработку системы лояльности, совмещенной с блокчейн-платформой, и увеличения количества пользователей платформы за счет открытия новых собственных точек и расширения партнерской базы.