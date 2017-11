«Повар» Путина: Мы не предполагали, что нас будут жечь напалмом 1.11.2017, 9:08

1,463

Евгений Пригожин

Oтец «фабрики троллей» Пригожин готов купить СМИ, рассказавшие о его причастности к наемникам Вагнера.

Правила, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным, придерживаются не все. Евгений Пригожин, известный как «повар Путина» и предположительный отец «фабрики троллей», сервирует это блюдо горячим. По информации «Новой», он готов купить сайт «Фонтанка», а заодно прибрать к рукам издание «Деловой Петербург».

Последний год в войне, которую Евгений Пригожин ведет со СМИ с 2013 года, было небольшое затишье. После безуспешной борьбы с «Яндексом», Google и Mail.Ru (бизнесмен подал около 20 исков, требуя удалить из поисковиков, по его мнению, недостоверную информацию; часть из них он отозвал сам, в удовлетворении части ему отказал суд) Пригожин переключился на международную политику. Следователи США изучают возможное вмешательство «фабрики троллей» в президентские выборы 2016 года — в американском сегменте сети Facebook было создано около полумиллиона фейковых аккаунтов.

Затишье на «русском фронте» закончилось 21 августа, когда «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера» Дениса Короткова о том, как в Сирии действует частная военная компания (ЧВК), имеющая отношение к Евгению Пригожину.

После этого на десятках дотоле неизвестных сайтов и блогов появились публикации, где автора расследования назвали предателем Родины. Истерика нарастала, вскоре Коротков был уже «агентом СБУ Украины и запрещенной в России ИГИЛ». На самых помоечных ресурсах среди угроз публиковали адрес, по которому реально живет журналист.

Спустя месяц, когда накал страстей и проклятий начал понемногу стихать, «Фонтанка» опубликовала текст, не имеющий к Пригожину никакого отношения: о том, как из здания полпредства Северо-западного федерального округа (СЗФО) через окно второго этажа грабители выкинули сейф, в котором оказались драгоценности на сотни тысяч рублей. Николай Цуканов, полпред президента в СЗФО, об этой истории публично не проронил ни слова, но, по данным «Новой», жалоба на то, что «Фонтанка» с подачи Смольного «мочит» полпреда, моментально улетела в администрацию президента РФ. Итог дезинформации был совсем абсурдным: Смольный, не имевший к скандалу с сейфом никакого отношения, «наехал» на автора статьи Евгения Вышенкова, и тому пришлось извиняться перед Цукановым.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет, маховик был запущен, и теперь уже не на десятках, а на сотнях ресурсов — в ЖЖ, на незарегистрированных и зарегистрированных сайтах полились обвинения «Фонтанки» в продажности, порочных связях и нетрадиционной ориентации ее сотрудников. Делалось это довольно профессионально — самые безумные и агрессивные домыслы публиковались на одноразовых страничках в ЖЖ, откуда и распространялись, а на зарегистрированных ресурсах та же информация подавалась юридически безупречно.

Одновременно с банальной истерикой в сеть была вывалена банковская отчетность издания. По словам главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова, в банке так и не ответили, как банковская тайна стала публичным достоянием.

В эти же дни Роскомнадзор начинает искать у «Фонтанки» иностранных инвесторов — и не находит, но по касательной «граната» прилетает к постоянному автору издания, другу Вышенкова, знаменитому историку Льву Лурье. Внезапно эксперты по «экскурсоведению» выказывают бешеный интерес к аудиоэкскурсии к 100-летию революции, которую Лев Яковлевич записал для одной из компаний такси, и РИА «Новости» (!) аж два дня подряд публикует и дополняет информацию о том, что «автор исторически невежественен».

А 24 октября «Фонтанку» взломали. Александр Горшков уверен, что это был террор с целью воздействия на СМИ, а не банальное вымогательство. «Подсказываю сыщикам дорожку к злодеям, — говорит он. — Сегодня некоторые интернет-помойки из ряда тех, где льют на нас дерьмо, разродились однотипными текстами о том, что это мы сами сломали себе сервер. Понятно, что те, кто их размещает, связаны с заказчиками атаки. Имея в руках инструментарий и полномочия полиции — ФСБ, не так сложно пройти по цепочке и выйти на мерзавцев. Было бы желание».

В принципе даже такие «бои без правил» по нынешним временам, увы, не выглядят чем-то экстраординарным. Если бы не одно «но». Ресурсы, на которых «Фонтанку» профессионально мочили за «Список Вагнера», спустя месяц — за оскорбление полпреда, а после взлома обвиняли в самопиаре, в значительной мере совпадают.

…6 октября 2017 года «Коммерсант» опубликовал информацию о том, как в округах готовятся к выборам президента РФ. Среди прочего источник «Ъ» сообщил, что «ресурсами и людьми Цуканову помогает бизнесмен Евгений Пригожин, в частности исследованиями руководит политтехнолог Ярослав Игнатовский».

От вопроса «Новой», как полпредству будет помогать «кремлевский повар», Николай Цуканов старательно ушел. Сначала он посоветовал не читать российских газет и перешел к теме родовспоможения в Вологодской области. На повторный вопрос недоуменно развел руками: «Пригожин… Какой Пригожин? Иосиф, что ли? Муж певицы Валерии? Это не в моей компетенции…».

Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Однако даже элементарный Google позволяет обнаружить, что Ярослав Игнатовский, руководитель конторы PolitGeneration (сайт не работает), — давний и постоянный автор ресурса «Невские Новости» (Новости СЗФО), одного из самых первых детищ медиаимперии Евгения Пригожина (см. «Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа»).

Получить комментарий Евгения Пригожина «Новой» не удалось по одной простой причине — он вообще не общается с журналистами.

Или убить за деньги

«Когда мы публиковали «Список Вагнера», мы понимали, что будет «обратка», — невесело шутит Горшков. — Готовились к бомбардировке, но не предполагали, что нас будут жечь напалмом».

Психическая атака оказалась лишь первым залпом «напалма», который обрушили на петербургских журналистов. «Новой» стало известно, что на прошлой неделе, на уровне чиновников администрации президента, на людей, «документально» не имеющих к «Фонтанке» отношения, но имеющих вес в принятии решений по ее судьбе, было оказано давление. Им предложили продать «Фонтанку»… Евгению Пригожину. А заодно и другое независимое городское издание — «Деловой Петербург».

Здесь следует сделать небольшое отступление. До декабря 2015 года основные пакеты акций и «Фонтанки» (51)%, и «Делового Петербурга» (100%) принадлежали шведской компании Bonnier Business Press. После вступления в силу закона о том, что иностранные инвесторы не могут владеть более чем 20% акций российских СМИ, успешное партнерство пришлось расторгнуть.

Миноритарии — основатели и руководители «Фонтанки» Александр Горшков, Андрей Константинов, Евгений Вышенков и Андрей Потапенко — выкупили у шведов 51% акций. Спустя несколько месяцев появилась информация, что инвестиционная компания Fort Group проявила интерес к «Фонтанке». Ее никто не подтвердил и не опроверг. Сам Горшков о структуре владения говорит так: «Нас четверо (см. выше. — Ред.) и дружественное АО». Хозяева Fort Group Максим Левченко и Борис Пайкин о том, что могут иметь к «Фонтанке» какое-то отношение, не обмолвились ни разу.

Тот же Fort Group, но уже официально и публично, пришел на выручку «Деловому Петербургу» и выкупил у Bonnier Business Press 80% акций.

Однако смелости быть публичными владельцами независимых СМИ у Fort Group хватило ненадолго. В феврале 2017 года на своей странице в Facebook Максим Левченко написал: «Мы продаем «ДП», устав отбиваться от звонков тех, кто не хочет, чтобы «ДП» писал о них плохо и рассказывал всю правду, которая не всегда оказывается приглядной. […] 99% нашего пакета акций продается главному редактору «ДП» с рассрочкой. Еще раз медленно и по слогам: этот пакет акций не передается и не дарится, а именно про-да-ет-ся».

Так главный редактор «ДП» Максим Васюков стал почти единоличным владельцем издания, которое возглавлял много лет. Обременением к этому счастью был гигантский долг, сумма которого не разглашалась. Поэтому Левченко хоть и заявил, что «дистанцировался» от издания, но фактически контроль за ним сохранил.

По информации «Новой», несмотря на внешнюю независимость, издание переживало тревожные времена — к «ДП» настойчиво присматривалась НМГ (Национальная Медиа Группа, контролируется Юрием Ковальчуком). Но вопрос «Новой» о возможных намерениях «кремлевского повара» купить его издание Максим Васюков воспринял как дурную шутку: «Этого не может быть! Я ничего не слышал о возможной продаже «ДП» господину Пригожину. Откуда он здесь может быть?».

Однако, как показывает цепочка связей, очень даже может.

Борис Пайкин — человек куда менее публичный, чем его партнер, без аккаунтов в соцсетях, и, как говорят недоброжелатели, хозяин своего слова: «хочу дам, хочу — заберу». Однако в этом тандеме именно за ним стоят серьезные люди. Потому что, помимо Пайкина и Левченко, бенефициаром Fort Group называют заместителя председателя правления Газпрома Валерия Голубева. И Пайкина, ныне депутата Госдумы, с ним связывают давние деловые и финансовые отношения.

Несколько лет назад журналисты международного расследовательского проекта «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшорных денег» (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze) опубликовали список людей, обладающих компаниями в офшорах. Среди них были имена топ-менеджеров Газпрома Валерия Голубева и Бориса Пайкина (на тот момент генерального директора ООО «Газпром социнвест»), владевших акциями зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Sander Universal Inc.

Что же до Валерия Голубева, то он не только питерский. В 1979–1991 годах он был сослуживцем Путина в Первом главном управлении КГБ, затем вслед за ним перешел на работу в мэрию (1991–1993 гг.), а оттуда — на должность главы Василеостровского района (1993–1999 гг.). Именно в это время Владимир Путин получил квартиру на 2-й линии Васильевского острова, что для данной истории может быть не так существенно. Куда существеннее то, что безвестный и дотоле не слишком успешный бизнесмен Евгений Пригожин именно в эти годы и именно на Васильевском острове открыл три первых ресторана — «Русский китч», «Старую таможню» и плавучий New Island. Что, конечно, можно считать чистым совпадением. А можно косвенным доказательством того, что именно через высокопоставленного Голубева Пайкину и Ко «кремлевский повар» донес мысль, что хочет купить два издания, документально им не подконтрольные, но от них зависимые.

И Пайкин, и Левченко категорически отказались говорить с «Новой» не только о Пригожине, но и о своих отношениях с «Фонтанкой» и «ДП». Максим Левченко прямо сказал, что ничего ни про какую переуступку долга комментировать не будет, а Борис Пайкин еще и возмутился, что его, депутата Госдумы, беспокоят по поводу «каких-то газет». «Если у «ДП» есть долги, то пусть он кому надо их и выплачивает, — заявил бывший акционер. — А по поводу того, что кто-то ведет переговоры, вот и звоните тому, кто эти переговоры ведет».

К сожалению, Валерий Александрович Голубев ни разу не снял трубку.

Александр Горшков знал, что судьбу его издания пытаются решить без его ведома где-то наверху. «Меня обнадеживает в этой истории, — говорит он, — что во время того ада, который нам устроили последние два месяца (а я на своем веку ничего похожего не припомню), всю клевету и чернуху они размещали на всяких интернет-помойках. Потому что если бы было принято решение нас прихлопнуть, то в ход пошла бы тяжелая артиллерия. Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продать. Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки».