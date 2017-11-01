Как госорганы работают на современных рэкетиров 5 Александр Сацук, «Ежедневник»

1.11.2017, 9:32

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Сегодняшние «братки» ходят в солидных костюмах и не с битами под мышкой, а с актуальной нормативкой.

Те, кто застал лихие 90-е помнит, что самым распространенным криминальным бизнесом тогда был рэкет. Парни в «трениках» ничего не производили и ничего не продавали. Они просто паразитировали на страхе предпринимателей, перед беспеределом братков. Ведь если сегодня не отстегнешь браткам определенную сумму, завтра можешь потерять значительно больше: машину, квартиру, здоровье или даже жизнь.

Многие считают, что те времена давно канули в лету, и сегодня, рэкетира днем с огнем не сыщешь. На самом деле это не так.

Вместе с преобразившимся белорусским обществом преобразились и рэкетиры. Вернее они не просто преобразились, они эволюционировали из накаченных братков, в хрупких женщин и интеллигентных мужчин. И «треники» ушли в прошлое. Сегодняшние рэкетиры ходят в солидных костюмах и не с битами под мышкой, а с актуальной нормативкой. Теперь для оказания давления на несговорчивых бизнесменов используется они не грубую силу, а норма закона и компетенции государственных органов. При этом особой популярностью у современных «братков» пользуется розничная торговля продовольственными товарами.

В Беларуси существуют очень жесткие штрафы за нарушение санитарных норм, связанных с реализацией товара с истекшим сроком годности. Минимальный штраф составляет 30 базовых величин (690 рублей), даже если это была всего одна пачка печенья стоимостью 50 копеек. Даже если срок годности истек только вчера государственная санитарно-репрессивная тут беспощадна, хоть и вполне законна – штрафа никак не избежать. При этом максимальный штраф может составить для магазина 500 базовых величин (11500 рублей).

Наверное, ни для кого уже не секрет, что в 80 продовольственных магазинах из 100 при желании всегда можно найти в реализации просроченный товар. По большей части это случается потому, что даже в небольшом торговом объекте в 200 кв.м. находится в реализации несколько тысяч единиц товара, а работают не больше 10 человек. Какими бы добросовестным не были указанные сотрудники, как бы не нацеливал их руководитель на соблюдение санитарных норм, нельзя гарантировать, что в магазине в какой-то момент не будет в торговом зале просроченного товара.

Современные рэкетиры, которых сегодня развелось отнюдь не меньше, чем в лихие 90-е годы, как раз и используют описанные выше нюансы осуществления в Беларуси розничной торговли. Им достаточно зайти в любой продовольственный магазин, найти там просроченный товар и пробить его через кассу. После этого нужно сфотографировать чек и товар, и тут же заявить администрации ультиматум: либо магазин (или продавцы) отстегивают рэкетиру определенную сумму в районе 300-400 рублей либо в санстанцию отправляется жалоба по факту реализации магазином просроченного товара, что с вероятностью в 99% грозит штрафом в описанных выше размерах. А чтобы придать соответствующим откупным легальный характер рэкетиры предлагают внести деньги на расчетный счет какого-нибудь ООО «Рога и копыта» якобы за обучающий семинар. Естественно, человеческая психика настроена так, что из двух зол чаще всего выбирает меньшее. На легализацию преступленных доходов рэкетиров XXI-го века только в Минске работает ни один десяток подобных ООО «Рога и копыта».

Понятное дело, что никакие семинары ООО «Рога и копыта» не проводят. Обычно в штате такого ООО числится криминальная бригада из 3-4 человек, которые просто ходят по магазинам занимаются подобным вымогательством.

Некоторые эволюционировавшие рэкетиры, эволюционировали больше остальных. Чтобы долго не ходить по магазину и не выискивать просроченный товар (его можно и не найти, к тому же вызвать подозрение сотрудников магазина, которые потом не пробьют товар на кассе), наиболее развитые рэкетиры поступают проще и наглее. Они покупают товар, срок годности которого не истек и спокойно уходят. Затем они возвращаются с этим же товаром через неделю и снова пробивают его через кассу. Попробуй тут докажи потом санстанции, что у тебя не было в реализации этого товара, который ты ранее получил по накладной от поставщика.

Впрочем, уникальность данной ситуации не в этой странной эволюции рэкетиров и их преступном бизнесе. Уникальность ситуации в том, что на этот бизнес по вымогательству за государственные деньги работают практически все территориальные органы центра гигиены и эпидемиологии (ЦГИЭ), особенно в Минске. Ведь, если магазин отказывается платить за фиктивные семинары, от имени физического лица (якобы потребителя) в ЦГИЭ отправляется жалоба о реализации в магазине просроченной продукции. А ЦГИЭ в соответствии с законодательством вынужден рассматривать подобные жалобы, как жалобы обиженных потребителей, проводя самые настоящие проверки по ним. По результатам большинства таких проверок субъект хозяйствования получает штраф в указанных выше размерах. После этого многие директора магазинов100 раз подумают, прежде чем в следующий раз отказывать рэкетирам.

О деятельности таких рэкетиров прекрасно знают в ЦГИЭ, и в МВД, и в Прокуратуре, и в МАРТе, но ничего сделать не могут. Вернее, я сначала так думал, а сейчас считаю, что могут, но просто не хотят. По какой причине, пока не знаю. Возможно, просто лень, а возможно имеется какая-то заинтересованность.

Ведь как ни крути, действия современных рэкетиров явно пахнут вымогательством, то есть подпадают под квалификацию ст.208 Уголовного кодекса Беларуси (требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой оглашения сведений, которые они желают сохранить в тайне). Кроме того, придание преступным доходам, видимости законности, как якобы полученных от оказания услуг по обучению, квалифицируется уголовным кодексом, как легализация преступных доходов (ст.235 Уголовного кодекса Беларуси).

Однако самостоятельные попытки некоторых субъектов розничной торговли дать уголовным кодексом по рукам вымогателям, закончились ничем, главным образом благодаря тем же правоохранительным органам. Например, в одном случае, когда с помощью установленных в торговом объекте видеокамер был зафиксирован факт, что товар с истекшим сроком годности был подложен рэкетиром, милиция ответила, что видеозапись не может служить доказательством, так как у соответствующего лица не запросили согласие на производство этой записи.

В другом случае, в ответ на заявление, что рэкетир требовала оплатить деньги за фиктивный семинар под угрозой сообщения в ЦГИЭ о выявленной в магазине просрочке, дознаватель в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в частности написал, что после прибытия сотрудников милиции соответствующая женщина «вела себя вежливо и культурно и каких-либо угроз в адрес сотрудников магазина не высказывала».

Но дело не столько в странных результатах рассмотрения правоохранительными органами заявлений субъектов ритейла, сколько в отсутствии какой-либо инициативы со стороны силового блока, направленной на решение проблемы.

Ведь правоохранителям достаточно проявить хотя бы 10% той смекалки и компетентности, которую обычно проявляет полиция в российских сериалах, и проблема была бы решена. Можно провести тотальные проверки во всех этих ООО «Рога и копыта» и выявить, что никакие услуги на самом деле не оказываются, а все акты носят фиктивный характер. Можно поставить на прослушку телефоны 3-4 самых активных рэкетиров, фамилии которых могут с легкостью назвать в любом территориальном ЦГИЭ либо в любой торговой сети. Можно провести обыски, задержания на 3 суток и так далее и тому подобное. В конце концов, можно просто изменить законодательную базу.

Можно сделать очень многое. Было бы желание, а его почему-то нет. Возможно потому, что задача такая сверху не поставлена. Правоохранителям нужно столько всего делать по заданию правительства и президента: с коррупцией бороться, «несунов» во время уборочной ловить, с неудачами в модернизации предприятий разбираться, приписки многочисленные выискивать... Да еще много всего, за что и по голове погладят и премию дадут. А тут не факт, что похвалят, а по шее отгрести можно запросто за то, что нашел новую проблему. Вот если президент выпишет очередную пилюлю от профессиональной импотенции, тогда точно зашевелятся. Так уж у нас заведено.

Александр Сацук, «Ежедневник»