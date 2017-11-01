Активист профсоюза РЭП вернул жителям Мозыря сквер 1.11.2017, 9:48

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Активист также добился от властей открытых слушаний по вопросам благоустройства.

15 октября в микрорайоне Молодежный в Мозыре при реконструции торгово-развлекательного центра «Молодежный» рабочие спилили 33 дерева. Возник конфликт. Жители этого дома обратились к руководителю ОПГ профсоюза РЭП Павлу Ноздря за помощью – и в итоге вместо стоянки под окнами будет новый обустроенный сквер и детская площадка, а застройщик-нарушитель наказан, сообщает praca-by.info.

Как удалось выяснить, индивидуальный предприниматель Линкевич, владелец торгово-развлекательного центра «Молодежный», планировал построить под окнами дома № 10 стоянку для машин, что возмутило жильцов.

Павел Ноздря обратился в прокуратуру Мозырского района, чтобы наказать виновных за незаконную вырубку, а также с целью обязать Мозырский райисполком сделать прозрачной процедуру общественных слушаний.

Конфликтные ситуации из-за реконструкции, строительства либо уплотнения жилья в Беларуси возникают регулярно. Причиной этих конфликтных ситуаций является нарушение Охрусской конвенции, которая декларирует право граждан участвовать в решении общественно значимых проблем с окружающей средой. Однако на практике граждане узнают о застройках или удалении зеленых насаждений уже после начала работ и утверждения проектов.

На этот раз после обращения в прокуратуру Мозырский райисполком сделал более прозрачной процедуру общественных слушаний. Индивидуальный предприниматель Линкевич провел собрание с жильцами, на котором он презентовал два образца проекта. Оба эти проекты не устроили местных жителей, и Павел Ноздря написал обращение в Мозырский райисполком с предложением решения этой конфликтной ситуации. Под обращением собрали более 60 подписей жителей дома №10 по ул. Притыцкого. Был предложен компромиссный вариант с внесением изменений в проект, который устроил бы все стороны конфликта.

30 октября в большом зале Мозырского райисполкома презентовали новый проект реконструкции ТРК «Молодежный». На собрании жители дома №10 по ул. Притыцкого и других близлежащих домов высказали свои пожелания и предложения. Еще до собрания инвестор учел предложения, которые подготовил Павел Ноздря, и представил проект с учетом данных изменений.

По новому проекту, стоянки возле дома не будет. Будет восстановлена зеленая зона, обустроены пешеходные дорожки и оборудована новая детская площадка.

Прокуратура Мозырского райисполкома по факту незаконной вырубки деревьев возбудила уголовное дело, а Мозырский райисполком составил три административных протокола по фактам ведения незаконных работ по строительству и реконструкции торгового центра.

Индивидуальный предприниматель Линкевич продал ТРК «Молодежный» инвестору, и теперь в новом здании вместо ресторана появятся молодежное кафе и супермаркет, который будет работать до 22 часов.

А Мозырский райисполком обязался информировать граждан заблаговременно о проведении общественных слушаний по каким- либо видам застроек или реконструкций, затрагивающим интересы простых жителей города Мозыря.