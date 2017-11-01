Маргелов: В бизнес-союзах не должно быть назначенных государством «царей» 4 1.11.2017, 10:30

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Виктор Маргелов

Как заставить государство считаться с ассоциациями в бизнесе.

В Беларуси предпринимательские ассоциации объединяют примерно 10-15% бизнесменов. Например, членами Белорусской торгово-промышленной палаты, являются только 2 тысячи из 420 тысяч субъектов хозяйствования страны. Объединения пытаются налаживать связи с госорганами, влиять на принятие важных для делового климата решений. Однако отстоять интересы частника им удается не часто, пишет zautra.by.

Как заставить государство считаться с бизнес-союзами?

Немецкий опыт: бизнесмены всей Германии объединились в палаты

Генеральный директор Ремесленной палаты земель Восточный Бранденбург Уве Хоппе отмечает, что в Германии палаты, объединяющие представителей бизнеса, не только защищают их интересы, но и выполняют определенные государственные функции. Объединения выступают посредниками между бизнесом и государством, консультируют правительство и парламент при рассмотрении законопроектов.

Членство в палатах для представителей бизнеса обязательное. При этом объединения финансируются не только за счет членских взносов, но также получают дотации, субсидии, имеет доходы за предоставляемые услуги.

− Если 53 региональные ремесленные палаты представляют интересы 1 миллиона членов и 5 миллионов сотрудников, то государство вынуждено их слушать, − говорит Уве Хоппе.

Генеральный директор Ремесленной палаты земель Восточный Бранденбург предлагает развивать в Беларуси систему профильных палат, представляющих интересы бизнеса.

− В Беларуси можно подумать о том, чтобы создать одну палату как в Австрии, где 20 лет назад объединились ремесленная и торгово-промышленная палаты, − говорит Уве Хоппе.

Почему Лукашенко не прислушивался к голосу бизнеса?

Власти Беларуси редко учитывают мнение предпринимательских структур.

− Около пятнадцати лет назад Александр Лукашенко спросил, сколько в нашем союзе людей, я назвал цифру. Тогда он сказал: «Оказывается большинство не входит в союзы, значит, я могу не прислушиваться к тому, что ты говоришь», − вспоминает председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

По его словам, тогда глава государства отметил, что если в стране появится обязательное для бизнесменов членство в предпринимательских объединениях, то их руководителей будет назначать президент.

− Если государство хочет услышать всех предпринимателей, в ассоциациях не должно быть ни царей, ни назначенных государством руководителей, − считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Он говорит, что бизнесмены могли бы создать свою ассоциацию наподобие экономической или предпринимательской палаты, которая бы оказывала экспертную поддержку государству.

− В экономике резко меняются условия. Важно принимать согласованные решения. Мы не должны быть имитационным моментом, что якобы с нашим участием проводятся консультативные советы, а результата от этого ноль, − говорит Виктор Маргелов.

Представители делового сообщества отмечают, что лидеры белорусских бизнес-союзов в любой момент могут быть подвергнуты санкциям со стороны госорганов.

Где найти стимул для объединения предпринимателей?

Депутат Палаты представителей Валерий Бороденя считает, что пришла пора принять закон о саморегулируемых организациях.

− Механизмы, которые хорошо работают в Германии, перенятые и адаптированные для Беларуси, позволили бы снять с государства нетипичные функции. Оно хотело бы их отдать, да не может, потому что отдавать некому, − отмечает парламентарий.

При этом эксперты отмечают, что сегодня все предприниматели вряд ли готовы объединиться добровольно. В Беларуси нет для этого стимулов.

− Я за обязательное участие предпринимателей в профессиональных общественных объединениях. Таким образом мы стимулируем и конкуренцию, − убежден лидер Республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.

По его словам, со стороны государства в то же время должны будут появляться механизмы стимулирования роли объединений, чтобы они имели право вето, внесения изменений в законодательство.