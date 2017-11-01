Пять фактов о новом лауреате премии Гедройца

Пять фактов о новом лауреате премии Гедройца1
- 1.11.2017, 10:39
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Премию Гедройца — 2017 получил Змитер Бартосик за книгу «Быў у пана верабейка гаварушчы».
Змитер Бартосик получит 5000 евро от спонсоров премии — Фонда «Вяртанне» и Польского института в Минске, пишет nn.by.
Полпремии отдаст другу
После церемонии он сообщил, что половину премии подарит своему другу и редактору книги, бывшему руководителю «Нашай Нівы» Сергею Дубовцу, а вторую половину — отдаст жене, «которая лучше ее распорядится».
Родился в Рыбинске
48-летний Дмитрий Бартосик родился в Рыбинске (Россия). Родители Дмитрия были театралами: отец — режиссер, мать — актриса.
В школу он пошел в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1978 году семья переехала в Гомель.
Исключен «за бездарность»
Учился в Нижегородском театрального училище, был исключен «за бездарность». После работал шлифовальщиком на Гомельском заводе станочных узлов, грузчиком в магазине, служил в армии.
Приехал в «Нашу Ніву»
После демобилизации наткнулся на газету «Наша Нива» и… был очарован «беларушчынай». Приехал в Вильнюс, в редакцию газеты, и с тех пор перешел на белорусский язык.
Он стал бардом, в 2002 году издал книгу рассказов из собственной жизни «Черный пистолет». «Быў у пана верабейка гаварушчы» — наибольший успех Бартосика.
Растит четверых детей
Змитер живет в Минске. Они с женой растят четверых детей: дочерей Яню и Юстыну и сыновей Доната и Геру.