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Пять фактов о новом лауреате премии Гедройца

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  • 1.11.2017, 10:39
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Премию Гедройца — 2017 получил Змитер Бартосик за книгу «Быў у пана верабейка гаварушчы».

Змитер Бартосик получит 5000 евро от спонсоров премии — Фонда «Вяртанне» и Польского института в Минске, пишет nn.by.

Полпремии отдаст другу

После церемонии он сообщил, что половину премии подарит своему другу и редактору книги, бывшему руководителю «Нашай Нівы» Сергею Дубовцу, а вторую половину — отдаст жене, «которая лучше ее распорядится».

Родился в Рыбинске

48-летний Дмитрий Бартосик родился в Рыбинске (Россия). Родители Дмитрия были театралами: отец — режиссер, мать — актриса.

В школу он пошел в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1978 году семья переехала в Гомель.

Исключен «за бездарность»

Учился в Нижегородском театрального училище, был исключен «за бездарность». После работал шлифовальщиком на Гомельском заводе станочных узлов, грузчиком в магазине, служил в армии.

Приехал в «Нашу Ніву»

После демобилизации наткнулся на газету «Наша Нива» и… был очарован «беларушчынай». Приехал в Вильнюс, в редакцию газеты, и с тех пор перешел на белорусский язык.

Он стал бардом, в 2002 году издал книгу рассказов из собственной жизни «Черный пистолет». «Быў у пана верабейка гаварушчы» — наибольший успех Бартосика.

Растит четверых детей

Змитер живет в Минске. Они с женой растят четверых детей: дочерей Яню и Юстыну и сыновей Доната и Геру.


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