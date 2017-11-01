Главные герои победы минского «Динамо» над «Спартаком» 1.11.2017, 10:51

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На «Минск-Арене» «зубрам» удался очередной камбэк.

Мастерюги, конечно! Дома они мастерюги. В гостях получаются конкретные сливы – и даже одна шайба за матч порой дается с трудом. Зато на «Миснк-Арене» они либо проигрывают красиво, либо побеждают красиво, либо побеждают на нервах, пишет Вадим Кнырко для «Трибуны».

Во вторник «Динамо» удался очередной камбэк. В середине матча «зубры» проигрывали «Спартаку» 0:2 – и, в общем-то, просвета видно не было. Но потом что-то перевернулось. Игра получилась по-настоящему хэллоуинская – бодрая, веселая, напряженная. Жаль только, что полноценные три очка отобрать не удалось.

Одна, но зато какая

Когда «зубры» начинали разыгрывать свое второе в матче большинство, один мой товарищ сказал: «Китаров? В большинстве? Да ну!» Ответил Китаров через несколько секунд результативным подставлением под бросок Степанова.

Больше он в этом матче не забрасывал и голевых передач не отдавал. Тем не менее, Александр был одним из самых заметных и работоспособных в динамовской команде. На «точку» в этой игре Китарова отправляли чаще других партнеров по команде – даже лидер Хауден меньше вставал на вбрасывание (25 против 28). Работа 77-го номера не осталась незамеченной – именно Александр был награжден призом лучшему игроку матча. Вполне заслуженно. И фамилию его арена проорала громче, чем остальных авторов голов.

Китаров продолжает свой прекрасный сезон. C пятью шайбами он – лучший снайпер-белорус в команде (больше только у Хаудена и Фонтэйна). С восемью очками он – лучший бомбардир-белорус в команде (столько же у Шаранговича и Степанова, но у тех чуть хуже качество). Разве не «легендарный»?

Первая

Знаковым стал матч против «Спартака» для защитника Кристиана Хенкеля. Он ждал этого момента почти год и два месяца. 6 сентября 2016 года Крис провел свой первый матч в КХЛ – против «Спартака». 31 октября 2017 года случилась первая шайба в лиге – опять же в матче против «красно-белых». Символичненько. Два события разделило 83 игры.

Кстати, шайбу на память Хенкель с собой не забирал. Говорит, что такой привычки не имеет.

4 минуты – 1+2

До вторника в этом сезоне Степанов провел 26 матчей, в которых набрал всего 2+3. Совсем негусто для форварда, который был одним из лучших в прошлом хоккейном году. Но буквально во время последнего выезда Андрей заявил, что потихоньку нащупывает свою игру. Мол, вот-вот прорвет.

Прорвало в нужный момент матча со «Спартаком». За 4 минуты во втором периоде Андрей набрал почти столько, сколько за все предыдущие игры сезона вместе взятые. 4:02 – столько понадобилось Степанову, чтобы забросить и ассистировать Китарову и Хенкелю. Жаль еще, что послематчевый буллит не забросил – тогда матч вообще конфеткой стал бы. Главное, чтобы это был не четырехминутный всплеск, а реальный подъем. Быть может, драфтовые новости так всколыхнули некоторых хоккеистов команды?

Шарангович поучаствовал в двух шайбах второго периода и забросил решающий буллит команды, эффектно переиграв Беспалова неудобной стороной клюшки. Похоже, вместо Степанова у «зубров» появляется новый буллитмейстер. Хоккейный стандарт удавался Егору как в предсезонке, так и по дистанции «регулярки».

Наконец, еще одна цифра, заслуживающая внимания, – вбрасывания. В начале сезона Шаранговича многие ругали за игру на «точке» – скидку делали только на возраст. В некоторых матчах Егора даже убирали на фланг от греха подальше. Но неужели этот «недуг» позади? В матче со «Спартаком» молодой форвард выиграл 12 вбрасываний из 13 – это больше 92 процентов успешных попыток. Нереальная цифра даже для опытного мастера. А для 19-летнего новичка нереальная втройне.

– Егор отлично действовал на протяжении всего матча, – расхваливал подопечного Горди Дуайер. – Он молодой игрок, которому еще многому предстоит научиться. Егору только 19 лет, однако, он уже уверенно играет – сегодняшний реализованный буллит тому доказательство. Я думаю, что Шарангович и дальше будет развиваться, а мне как тренеру приятно наблюдать за его прогрессом.

36

36 сэйвов – очередной улов Энрота. 4 пропущенный шайбы, конечно, многовато. Но количество спасений сглаживают негатив. Энрот в очередной раз отыграл в своем стиле – неброско, но достаточно надежно. Возможно, именно его сэйв в середине матча стал катализатором камбэка – в одном из моментов перед голом Китарова Юнас эасэйвил, не позволив спартаковцам довести разницу до трех голов. Да и в овертайме пару раз выручил. Ну и 4 сэйва в буллитной серии как противовес всем пропущенным шайбам. Прочитал московских исполнителей швед мастерски – только с Подшендяловым не справился.

Один лишь финт

Приз «Moment of the day» получает Джастин Фонтэйн. Четвертую шайбу в ворота «Спартака» переправил Джек Скилле, но только из-за 360-градусного разворота Фонтэйна гол может попасть в недельный кахаэловский топ. С трибун это смотрелось, конечно, более впечатляюще, но видео тоже неплохое.

В целом, динамовские легионеры провели неидеальный матч и даже несколько померкли на фоне некоторых белорусов. Но журить канадцев и американцев будем позже. Пока просто порадуемся красивой победе.

Теперь от зоны плей-офф «зубров» отделяют 4 очка. В субботу последний матч перед международной паузой. На «Минск-Арену» пожалует неожиданно дерзкая «Северсталь».