Богдан Здроевский: Есть опасение, что военнослужащие РФ остались в Беларуси 4 1.11.2017, 10:55

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Богдан Здроевский

После учений «Запад-2017» российские войска с территории Беларуси не выведены.

В Киеве проходит Парламентская ассамблея стран-участниц «Восточного партнерства» - Euronest. Представители Беларуси в нее не входят, поскольку Европейский Союз признал, что прошедшие «выборы» в «парламент» нарушили все демократические стандарты.

На заседании должен был быть и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, но его задержали накануне в Минске.

Обсуждение ситуации в Беларуси началось с обмена мнениями о совместных российско-белорусских военных учениях «Запад-2017», передает «Радыё Свабода».

Польский евродепутат Богдан Здраевский, руководивший заседанием, выразил сомнение, что после учений все российские войска выведены с территории Беларуси:

«Есть опасение, что военнослужащие, которые были перевезены из России в Беларусь, остались там».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь 24 октября заявил, что 5,8 тысяч военнослужащих Российской Федерации не покинули Беларусь после окончания учений «Запад-2017».