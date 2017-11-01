Белорусы, живущие на «минималку»: Котлеты делаю из овсянки 16 1.11.2017, 10:59

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Как можно прожить на зарплату ниже $130?

Недавно Федерация профсоюзов Беларуси поделилась результатами своего мониторинга: примерно у 27% бюджетников в стране зарплата ниже минимальной (сейчас это 265 рублей).

Журналисты kp.by спросили у тех, кто получает «минималку», как они живут на такие деньги.

«За два года с такой зарплатой муж похудел на 20 килограммов»

Вот уже полгода 23-летняя Ирина работает по распределению на полную ставку в одном из колхозов Солигорского района. Каждый месяц на руки она получает примерно 260 - 270 рублей.

- Когда я прибыла на распределение, мне обещали другую зарплату. Один только оклад должен был быть 450 рублей! Но по факту оклад мне начислили всего 120 рублей, - рассказывает Ирина. - Здесь не я одна такая, у большинства зарплаты примерно на одном уровне. А у той же полеводческой бригады намного меньше, их вообще хочется обнять и плакать.

Как молодому специалисту, Ирине выделили место в общежитии. Летом оно стоит порядка 20 рублей в месяц, в отопительный сезон может доходить до 30.

- Это еще ничего, боюсь представить, что было бы, если бы мне пришлось искать съемное жилье. Даже, наверное, в минус бы ушла! - смеется Ирина.

На продукты в месяц уходит примерно 150 рублей. Кроме того, приходится выплачивать рассрочку за телефон, который Ирина купила еще студенткой.

- Деньги остаются только на то, чтобы докупить что-то по мелочи. И приходится очень-очень сильно экономить, брать самые дешевые варианты. Котлеты делаю из овсянки, другого выбора нет, - рассказывает Ирина. - Родители, конечно, помогают. В основном папа, он ездит на заработки за границу, и деньги у него есть. Я замужем, но муж работал в этом же колхозе за такую же зарплату, так что ему и самому помогали деньгами родственники. За два года он похудел на двадцать килограммов! Сейчас он ушел на другое место и одновременно получает высшее образование.

Июль с уборочной кампанией был единственным месяцем, когда Ирине удалось получить приличные деньги. На работу она выходила в 8 утра и заканчивала в 12 ночи. За этот месяц колхоз заплатил ей 700 рублей.

- После этого я исполнила свою мечту: взяла деньги, которые удалось накопить до этого, часть зарплаты - и купила стиральную машину! Очень нужная была покупка, я давно ее хотела, - делится радостью Ирина.

Когда распределение закончится, работать в колхозе она больше не будет. Пока в планах либо второе образование, либо заработки в другой стране.

- В Беларуси хорошо жить, но работать - только за границей. У нас нормально получать нереально, - подытоживает Ирина.

«Аренда квартиры в нашем городе стоит 50 долларов, но таких денег у нас нет»

Молодая девушка Инна из райцентра Брестской области работает на частном предприятии делопроизводителем. По словам девушки, ее зарплата за месяц - 225 рублей.

- Я окончила торгово-экономический колледж, по специальности я бухгалтер. Но так как училась на платном, распределения у меня не было и работу пришлось искать самой, - рассказывает Инна. - Скажу сразу: город, в котором я живу, небольшой, и трудоустроиться по специальности сложно. Я потратила три месяца на поиски работы и в итоге согласилась пойти работать в эту фирму.

Инна успела проработать делопроизводителем два месяца. У нее полная ставка.

- С директором предприятия мы договаривались на зарплату в 260 рублей без вычета налогов. Но в результате моя зарплата составила 225 рублей, из которых 30 рублей были выплачены авансом. Директор пообещал, что повысит зарплату. Надеюсь, что так и будет. Иначе мне придется искать другую работу. Ведь 225 рублей - это совсем мало.

Девушка живет с родителями, сестрой и своим молодым человеком. Часть продуктов покупает она и ее молодой человек, часть - ее родители. Они же оплачивают коммунальные услуги.

- Из своей последней зарплаты я купила батон, молоко, черный хлеб, сосиски, макароны, каши, печенье к чаю на работу. Мясо покупает мама. Нас выручает и домашнее хозяйство - куры, огород. Картошка, свекла у нас своя... Сало мой молодой человек привез из деревни. Готовим простые блюда.

Инна показывает фото своего холодильника.

В холодильнике Инны, в основном, стоят кастрюли с готовыми блюдами.

- В кастрюлях готовые блюда. Покупного немного: слоеное тесто, ливерка для двух домашних котов, сметана, масло, творог, майонез, кетчуп, - говорит Инна. - Но это еда на пятерых человек.

Одевается Инна на рынке и в секонд-хенде.

- Недавно в секонд-хенде я купила за 20 рублей джинсы. А на рынке купила себе обувь за 60 рублей.

Девушка занимается благотворительностью, и часть своей зарплаты она потратила на помощь больным детям и бездомным животным.

- Сейчас у меня осталось немного денег - они пойдут на бытовые нужды. Например, на покупку шампуня.

Инна не скрывает: без помощи родителей ей было бы очень тяжело.

В будущем Инна хочет снять квартиру со своим молодым человеком. Но сейчас для них это несбыточная мечта.

- Аренда однушки в нашем городе стоит 50 долларов, но таких денег у нас нет. Мой молодой человек, как и я, только недавно стал работать. К тому же мы еще учимся на заочном в вузе. А обучение платное. Как только получим дипломы, будем думать об отдельном жилье.