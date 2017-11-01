Известный блогер показал секреты «бункера Горбачева» 14 Максим Мирович

1.11.2017, 11:13

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Как выглядит последнее эхо Холодной войны.

Где-то на западе Беларуси, посреди лесов и полей притаился, пожалуй, самый крупный и масштабный бункер времен "Холодной войны" из всех, что можно встретить в Беларуси. Полное название это объекта звучит так — "Командный пункт Объединенных Сил Варшавского договора Западного театра военных действий", в секретных документах постройка фигурировала под названием "Объект 1161", а сталкеры называют его "бункер Горбачева". Объект заложили на самом излете СССР, в 1986 году, и продолжали строить до 1991 года — когда Союз распался и сооружение стало неактуальным. По сути, это один из последних объектов "Холодной войны", окончание строительства которого совпало с окончанием этой войны.

Что же это был за бункер такой и для чего он предназначался? По задумке военных специалистов, в случае начала ядерной войны в подобном бункере должно было укрыться все правительство СССР и осуществлять оттуда командование. Всего подобных КП на территории СССР было запланировано аж 7 штук — для того, чтобы "вероятный противник" не знал в точности, где именно будет находиться командование. Белорусский бункер строился очень тщательно и на 1991 год имел готовность в 95% (оставалось только закончить внутреннюю отделку и установить оборудование — насосы, вентиляцию и т.д.), но вполне возможно, что именно он строился в качестве "пустой мишени".

При изучении материалов о "бункере Горбачева" меня больше всего поразили его масштабы и стоимость — постройка оценивалась в 32 миллиона советских рублей, это колоссальные средства. Стоимость типового жилого дома в те годы составляла около миллиона, так что фактически стоимость постройки такого бункера была равна стоимости постройки целого жилого микрорайона.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про "бункер Горбачева".

02. Для начала давайте посмотрим на вот такую схему, на которой обозначены все блоки бункера. "Блок А" и "Блок Б" обозначают главные блоки, называемые также "Северный ствол" и "Южный ствол". Южный ствол (Блок А) планировался жилым и предназначался для размещения командования. Здесь должен был быть так называемый "Зал оперативного управления" (высотой в два этажа), кабинеты, жилые помещениия и санчасть с моргом. Северный ствол (Блок Б) строился для технического обеспечения бункера, в нем располагались насосные, вентиляционные, аккумуляторные, газоотводные и другие сооружения.

Конструкция бункера была такой, что в случае ядерной войны он становился полностью герметичным и мог функционировать в таком режиме не менее 24 часов. Для защиты бункера от последствий ядерной атаки было предусмотрено множество дверей — первые защитные, вторые герметичные (два ряда). Некоторые помещения бункера должны были быть обеспечены фальш-полами со специальными пружинами-демпферами — такой пол должен был компенсировать последствия от ядерного взрыва поблизости и мог выдерживать смещение внешних стен на расстояние до 50 сантиметров.

Кстати, раньше над всей территорией стройки размещался огромный ангар, который должен был защитить стройку бункера от наблюдений со спутника. Ангар разобрали только где-то в начале 2010-х.

03. А вот так выглядит схема одного из стволов бункера в разрезе. Цифрами обозначены этажи, а верхняя часть бункера представляет собой слоеную бетонную крышку, которая должна была защитить бункер от прямого попадания мощной ракеты. Крышка изготовлена из "фортификационного" бетона М2000 повышенной прочности и специальной высокопрочной арматуры d 38.

На момент постройки бункера это была максимально возможная защита от ядерных боеприпасов того времени. От прямого попадания ракеты прямо в крышку шахты бункер бы не защитил, но в то время система GPS еще только разрабатывалась, и вероятность того, что "веротятный противник" попадет ракетой прямо в шахту, была очень небольшой.

04. А теперь давайте посмотрим, что из себя представляет "бункер Горбачева" внутри. Объект находится в лесу, и последние пару километров дороги приходится идти по лесу — за те 26 лет, что успели пройти с того момента, как стройка была заброшена, лесные дороги успели придти в негодное состояние.

05. Ближе к объекту можно увидеть остатки каких-то бетонных строительных конструкций — вероятно, это перекрытие каких-то верхних частей бункера либо каких-то наземных построек — недалеко от бункера должны были также находится несколько вспомогательных помещений для обслуживающего персонала.

06. Спускаемся по одному из технологических люков внутрь помещений бункера — это входной портал в потерну, что относится к "Блоку Б".

07. Потерна частично затоплена, внутри стоит запах ржавого металла и разносится гулкое эхо — как и большинство других внутренних помещений бункера, потерна выполнена из металла, который за 26 лет лет успел проржаветь.

08. Из стен торчат остатки кабель-каналов — вот по этим трубам должны были быть проведены различные электрические коммуникации для управления системами бункера — освещением, вентиляцией, герметизацией и другими. Вероятнее всего, в дальнейшем коммуникации планировалось скрыть за настенными отделочными панелями.

09. В дальней части потерны есть вот такой аварийный лаз с намертво приржавевшей круглой гермодверью — на внутренней части двери можно увидеть штырь редуктора червячного механизма, который позволял добиться максимально плотного запирания двери. Колесо, с помощью которого осуществлялось запирание двери, сейчас снято — видимо, это было сделано в ходе мероприятий по консервации бункера.

10. За узким круглым лазом открывается вот такой обрыв, ведущий в пропасть, заполненную водой.

11. С другой стороны аварийного лаза есть еще одна потерна, также ведущая на поверхность. Обратите внимание на трубчатые отверстия в стенах — отверстия меньшего диаметра предназначались для кабель-каналов, а большое отверстие вверху слева — для вентиляции. Впрочем, ни электричество, ни системы вентиляции в бункере смонтировать так и не успели — существовала только труба временной вентиляции для сварщиков, чтобы те не задохнулись при работе на нижних этажах.

12. Еще один боковой коридор, выполненный также из металла. Внутри очень гулкое эхо — такое ощущение, что находишься внутри огромной металической бочки.

13. Полузатопленный переход между двумя коридорами:

14. На стенах коридора живут слизняки, а еще внутри бункера можно встретить множество лягушек. Вероятнее всего, они никак не могут выбраться на поверхность и рождаются, живут и умирают прямо в этих полузатопленных коридорах, питаясь живущими здесь же комарами — старый советский бункер стал для лягушек и слизняков своеобразным "Железным занавесом" от внешнего мира.

15. Атмосферная фоточка почти без света, только с отблесками фонарика в стоящей в потерне воде:

16. Пробираемся к выходу из технологического канала.

17. Возле самого выхода удалось обнаружить пару интересных артефактов — надпись "1990", нанесенную старой краской — видимо, год, в котором прекратилось активное строительство бункера.

18. И вот такую загадочную надпись "Провер 100%, 23.09, 12.00", загадку которой нам удалось открыть после общения с некоторыми местными жителями — в этой части бункера велись поиски пропавшего мальчика Максима Мархалюка, что пропал как раз в этом районе Беловежской пущи — ушел 16 сентября в лес за грибами и не вернулся. Одна из поисковых групп проверяла подземные помещения бункера. Максим, кстати, не найден до сих пор...

19. Видимо, в ходе этих поисковых работ был также закрыт и замаскирован лаз в основные помещения бункера — несмотря на имеющиеся в наличии координаты, нам так и не удалось его отыскать. Ниже я публикую фотоснимки из основных залов бункера, сделанные Максимом Тарналицким — известным белорусским фотографом и ислледователем "военной заброшки".

Коридор минус второго этажа, здесь можно увидеть смонтированные системы вентиляции под потолком, а также настенные кронштейны, предназначенные, видимо, для монтажа чистовой отделки стен.

20. Единственная из окрашенных комнат бункера — краска сейчас слезла, обнажив рыжую грунтовку, которая оказалась более стойкой.

21. Насосная с остатками оборудования. На полу можно увидеть коммутационные муфты, а сами насосы, видимо, то ли вынесли, то ли не успели установить.

22. Подведенная к рабочим зонам вентиляция и остатки фальш-пола. На полу можно увидеть те самые демпферы, которые должны были компенсировать смещение стен сооружения в случае ядерного взрыва.

23. Один из нижних этажей бункера с отметками, сделанными еще во времена строительства — первая цифра "7" означает номер этажа (в данном случае — минус седьмой), а две другие означают номер помещения.

24. Брошенные вентиляционные короба в одном из коридоров.

25. Хорошо сохранившийся затвор гермодвери:

Вот такой объект сохранился где-то на западе Беларуси. Что же будет с бункером дальше? Туристический потенциал у него небольшой — прежде всего из-за того, что бункер так и не был достроен до конца, плюс находится на весьма удаленном расстоянии от крупных городов. Скорее всего, бункер Горбачева так и будет постепенно ржаветь под землей, оставаясь немым памятником тем временам, когда люди были готовы бросаться друг в друга ядерными ракетами.

Во время посещения бункера я думал о том, сколько же народных денег было потрачено на сотни и тысячи подобных объектов по всему СССР. И еще о том, что все же хорошо, что бункер так и не пришлось достроить и использовать по назначению.

Максим Мирович