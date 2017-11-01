Митрополит Тадеуш Кондрусевич помолился за погибших в Куропатах и Тростенце 1.11.2017, 11:23

Глава Католической Церкви в Беларуси почтил память жертв репрессий в cвятом для белорусов месте.

31 октября, накануне торжества Всех Святых, Митрополит Тадеуш Кондрусевич в сопровождении о. Антония Климантовича и о. Юрия Санько помолился в Тростенце и Куропатах, пишет catholic.by.

В торжество Всех Святых, 1 ноября, в Католической Церкви начинается октава (восемь дней) молитвы за умерших, которая продолжается до 8 ноября.