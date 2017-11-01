Четыре решения Гончаренко, которые подарили ЦСКА победу 2 1.11.2017, 11:56

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Белорусский тренер привел российский клуб к победе над «Базелем».

В первом тайме все было плохо, казалось, что «Базель» вот-вот обеспечит себе место в плей-офф. Слабый выход из обороны, дежурный пропущенный гол, спровоцированный недисциплинированностью Натхо и Васина, – это был типичный ЦСКА нынешней осени, пишет «Трибуна».

После перерыва все вдруг изменилось. Почему?

Выход Дзагоева

Между таймами Алан вышел вместо Витиньо (скорее всего, бразилец не доиграл из-за повреждения), и эта замена полностью изменила ход матча.

«Он появился и добавил качества в середине поля. Это позволило нам добиться успеха», – сказал после матча Понтус Вернблум. Швед абсолютно прав.

Дзагоев не играл с сентября, но об этом никто не вспоминал. Алан часто получал мяч между линиями, сделал 36 передач (больше во втором тайме только у Натхо и Фернандеса), 47 раз коснулся мяча (тоже третий результат в команде), два раза пошел в обводку (лучший в ЦСКА), а главное – отдал 4 паса под удар. Все опасные атаки ЦСКА после перерыва проходили при участии Алана.

«С ногой у меня все, в принципе, нормально, а что касается самого состояния, то я уже на 75-й минуте язык выкинул. Я бы не смог провести весь матч. Сыграл 20 минут, и это даже больше, чем я мог», – признался Алан.

Но в Базеле хватило и такого Дзагоева.

Головин опустился глубже, Васин и Василий Березуцкий поменялись позициями

В первые 25 минут ЦСКА тяжело давалось продвижение мяча к финальной трети поля. Как и две недели назад, «Базель» грамотно перекрывал Марио Фернандеса и Щенникова – латерали почти не принимали мяч лицом к чужим воротам и вынужденно отдавали передачи назад (у Фернандеса – 9 из 17, у Щенникова – 4 из 11). В центре поля предложений для паса тоже особо не было: Натхо двигался плохо и редко освобождался от соперников.

После перерыва в опорную зону к Натхо опустился Головин, а Василий Березуцкий поменялся местами с Васиным, расположившись ближе к правому флангу.

Эти решения Гончаренко улучшили контроль над мячом. Во втором тайме ЦСКА серьезно прибавил во владении (60% против 45% до перерыва), а передачи между линиями доходили до Дзагоева и Кучаева без особых проблем.

Доля передач Головина со своей половины осталась той же (около 44%), но их количество резко возросло – с 7 до 15. Изменилось и направление: до перерыва Александр отдал всего 7 передач вперед, после – 23.

У Василия Березуцкого при атаках была вспомогательная роль (чаще всего – вторая передача на кого-то из пары Натхо – Головин), но важно, что он, в отличие от Васина в первом тайме, не ошибался.

После матча Вернблум рассказал, что с его переводом в атаку ЦСКА перестроился на игру длинными передачами. Но Понтус не совсем прав. Число лонгболлов во второй половине действительно выросло (с 29 до 34), но это случилось на фоне увеличения общего количества передач (с 231 до 293). В процентном соотношении в первом тайме ЦСКА использовал длинные пасы даже чаще (12,6% против 11,6%).

Вернблум – в атаке

Витиньо не провалился, но номинальный опорник действовал в атаке острее.

По сравнению с первым таймом число кроссов у ЦСКА даже уменьшилось (с 9 до 6), но и таких скромных цифр Вернблуму хватило для двух ударов по воротам Вацлика (у Витиньо был один – ногой после прострела Щенникова).

В итоге Понтус поучаствовал в первом мяче ЦСКА (то ли коснулся мяча перед Дзагоевым, то ли нет) и забил победный гол.

Такие результативные переводы шведа в атаку мы видели еще при Слуцком. Видимо, свой багаж есть и у ЦСКА.

***

ЦСКА выиграл второй гостевой матч в Лиге чемпионов – и это снова волевая победа. «Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе, хотя по итогу первых трех таймов против «Базеля» тяжело было предположить, что мы продолжим свой путь. Моя команда показала, что с волей и характером у нас все в порядке», – отметил Гончаренко на пресс-конференции.

С характером у нынешнего ЦСКА все действительно в порядке. С качеством игры – сильно хуже.