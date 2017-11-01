Белорусские литераторы вступились за Владимира Некляева 1 1.11.2017, 11:59

Владимир Некляев

Одного из лидеров БНК будут судить за акцию, на которой его не было.

Совет Белорусского ПЕН-центра выступил с заявлением в связи с очередным административным делом против почетного председателя организации Владимира Некляева.

Политика, поэта, одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса будут судить 1 ноября в Ленинском районе Минска. Ему предъявлено обвинение в якобы призыве к участию в Марше рассерженных белорусов 2.0, передает «Радыё Свабода».

В качестве доказательства его «виновности» приводятся цитаты из интервью телеканалу «Белсат». На убеждения членов Совета, подобные обвинения не имеют под собой юридических оснований по целому ряду причин.

1. Конституция и законодательство Республики Беларусь никак не регулируют вопросы оценки, в том число правовой, любых высказываний частных лиц в зарубежных СМИ.

2. В интервью Владимира Некляева телеканалу «Белсат» от 16 октября не содержится никаких призывов к гражданам участвовать или не участвовать в каких-либо мероприятиях. Примененное им понятие «белорусы» не может иметь соответствующей субъектности.

3. Вышеупомянутое интервью члена общественной организации Владимира Некляева можно расценивать исключительно как экспертное высказывание относительно сегодняшней ситуации в Республике Беларусь. Делать такие высказывания Конституция и национальное законодательство не запрещают никому.

Принимая во внимание вышесказанное, Совет Белорусского ПЕН-центра считает, что предъявленное господину Некляеву обвинение в совершении административного правонарушения не обосновано и может быть результатом или недостаточной юридической компетентности лиц, которые имели отношение к составления протокола, или их личной неприязни.

Если административное дело все же будет рассматриваться в суде и будет иметь своим результатом какое-либо наказание для господина Некляева, литературное объединение оставляет за собой право проинформировать об этом факте Международный ПЕН-клуб с тем, чтобы его эксперты выразили свое отношение к выполнения Беларусью принятых на себя обязательств в области свободы выражения.