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C 2018 года белорусы смогут подаваться на американскую визу в Минске

  • 1.11.2017, 12:32
Фото: shutterstock

Большинству белорусов приходится обращаться за визами в посольства США, расположенные в соседних странах.

Представители США обратились к белорусскому правительству и получили положительную реакцию. С 1 ноября нынешнего года расширяется перечень консульских услуг. Граждане Беларуси, которым 50 лет, уже могут подаваться на визу в столице. Раньше можно было с 70, пишет onliner.by.

Что касается других категорий граждан Беларуси, американская сторона планирует начать прием их документов начиная с 2018 года. Конкретная дата пока не называется. Из-за того, что вопрос находится в стадии обсуждения.


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