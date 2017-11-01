Что «БАТЭ» делает не так 1.11.2017, 12:39

Никогда мне не было так стыдно за команду.

Вроде и план постов составлен, однако наше информационное поле продолжает подкидывать горячие темы, по которых ой как есть что сказать. Думаю, про эту историю слышали все. На домашнем матче борисовского «БАТЭ» с лондонским «Арсеналом» случилось непредвиденное: на поле с бело-красно-белым флагом выбежал некто Александр Венгерский. По сути, ничего странного или криминального — во всех видах спорта на всех континентах на площадку прорываются болельщики, преследующие те или иные цели. Наш парень выбежал на футбольную арену с национальным флагом. Хорошо или плохо — решать каждому. Мне понравилось, пишет блогер anton_axinushkin для сайта ktk.by.

Ну, казалось бы, стандартная ситуация: парню дали сутки. Вроде бы как УЕФА хотела наложить еще и штраф на клуб, до поры до времени об этом ничего не было слышно. На днях объявили: борисовчане оштрафованы на 5 000 евро. Снова же, ничего удивительного: символическая для БАТЭ сумма, заплатили и забыли. Но нет — решили отличиться. И подали на Александра в суд иск о возмещении им ущерба. Вот тут-то я и подпрыгнул на стуле.

Господи, ну какой иск, к кому, зачем? Что этим иском собираются доказывать Капский и компания? Сумма ведь мизерная для клуба, на уровне месячной зарплаты запасного молодого игрока. Зачем весь этот цирк? Что вы хотите показать? Объяснение у меня только одно: наш футбол находится все же в определенной плоскости политико-социальных отношений. В таком случае Капскому (или другому представителю клуба) можно было просто сказать: решительно осуждаем действия гражданина, выбежавшего на поле с незарегистрированной символикой. И все. Зачем еще деньги требовать с него? Тут уже пахнет какой-то личной местью. К слову, Капский уже попадал в подобные ситуации — вспомните его высказывания своим же болельщикам по поводу поддержки ими украинского народа.

Никогда мне не было так стыдно за команду. Я поддерживаю «БАТЭ» с 2000-го года. В детстве у меня было 3 канала в телевизоре, все новости я узнавал из выписываемых отцом газет. «Прессбол» там, или «Спортивная панорама». Там еще печатали таблицы чемпионата. Я отлично помню, как следил за чемпионской гонкой 2002-го, когда ребятам Пунтуса необходимо было догнать западный «Неман» из Гродно. Помню «золотой» гол Валеры Тарасенко, матч с участием которого я смотрел с ныне покойным дедом на черно-белом «Горизонте» в том далеком ноябре. Есть подозрение, что я был одним из первых болельщиков «БАТЭ», появившихся в Гомельской области. Я помню, как отец подарил мне первый желто-синий шарф — там еще все было на английском. Это лучший подарок на день рождения за все время, самый памятный. Я помню первые робкие успехи на евроарене, помню, как дрался с какими-то болельщиками «Зенита» в 2008-м, помню, как следил за постройкой «Борисов-Арены» и помчался на первый же официальный матч, который там проходил. Я помню все взлеты и все падения. В последнее время, правда, искренне поддерживать в чемпионате уже не получается — почти всегда очевидна досрочная победа борисовской команды. Разве что этот чемпионат-2017 будоражит старые, давно забытые эмоции. Но никогда, повторюсь, никогда мне не было стыдно за то, что делает клуб. Это позор.

Мы-то деньги соберем, не вопрос, всегда собирали. Какое-никакое гражданское общество в нас просыпается. А каково сейчас Виталию Родионову, одному из главных популяризаторов беларускай мовы и истории в мире нашего спорта? Легенда клуба ведь. Отличный парень, патриот страны. Чем же руководствуется Капский, мне совершенно непонятно. Хоть бы лицо сохранили. Хотите осудить — осуждайте, но зачем эти сравнительно честные способы отъема денег? Тем более что всяких хулиганов-файерщиков, за которые тоже прилетали штрафы клубу, почему-то прощали, мягко попеняв. А тут что мешает?

Вместо поскриптума. Все больше удаляюсь от каких-то персональных клубных симпатий и начинаю поддерживать развитие всего нашего футбола. Это гораздо правильнее и интереснее. Тем более что никакой другой футбол, кроме беларуского, меня не привлекает и не интересует.