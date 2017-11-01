Погранслужба Украины: Россия полностью перекрыла админграницу с Крымом 1.11.2017, 12:46

Причина странных действий РФ остается неизвестной.

Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня ночью, с 1.30, оккупационные службы, находящиеся на территории Автономной Республики Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом", – сообщили в пресс-службе ведомства.

С полуострова людей также не пропускают, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Причина таких действий украинской погранслужбе неизвестна.

В ведомстве добавили, что из-за "довольно низкого пассажиро-транспортного потока накоплений автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8.00 1 ноября на границе нет". В то же время Госпогранслужба просит граждан воздержаться от поездок в оккупированный Крым.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.