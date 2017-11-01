Почему нельзя доверять сотрудникам ГАИ 11 1.11.2017, 12:52

11,467

ФОТО: BELTA

История журналистки «Народной воли».

«Недавно я попала в ДТП. На оживленном перекресте не работал светофор, и молодой водитель на старом «Гольфе», поворачивая налево, не уступил мне дорогу», - пишет заместитель главного редактора «Народно воли» Мария Эйсмонт.

«Сотрудник ГАИ, который приехал по вызову, кинув беглый взгляд на «поцеловавшиеся машины», уверенно заявил, что авария несерьезная, мой «Тигуан» несильно пострадал. Мол, 400 евро на ремонт хватит с лихвой, а поэтому можно цивилизованно договориться: оформить европротокол и разъехаться, не фиксируя ДТП в ГАИ. Я, наивная, поверила. Да и, признаюсь честно, наказывать молодого водителя из Витебской области, который, видимо, плохо ориентировался в Минске, не хотелось: такой способ оформления ДТП не заканчивался для него штрафом. А мой интерес заключался в экономии времени, потому что ехать в ближайший РОВД для составления протокола и получения справки о ДТП – это еще, как минимум, час-два времени.

И эта была моя серьезная ошибка.

Водители, никогда ее не повторяйте! Особенно если вы за рулем нестарой машины, детальки которой даже, казалось бы, самые незначительные стоят недешево. Для вас европротокол может оказаться дорогим удовольствием. И претензии никому не предъявишь. Инспектора ГАИ к ответственности не привлечешь. Как говорится, а твои глаза куда глядели? Инспектору что – он сэкономил свое время, а еще и статистику по ДТП подправил. Ведь авария, участником которой я стала, нигде ни в каких сводках ГАИ не зафиксирована! Ее как бы и не было!

А мое сэкономленное время… Как говорится, поспешишь – людей насмешишь. В данном случае горько смеяться довелось мне, когда я приехала в страховую компанию оценивать нанесенный моей машине вред в результате этой «несерьезной», по мнению инспектора ГАИ, аварии.

Оценщик-эксперт снял бампер и поехало: спойлер бампера, решетка радиатора, облицовка крыла, конденсатор и т.д. – к замене подлежало более 10 деталей. Т.е. никаких 400 евро мне и близко не хватит на ремонт! И это при том, что сейчас — с 1июля этого года – изменились подходы в определении суммы ущерба, нанесенного автомобилю в результате ДТП. Естественно, не в пользу пострадавшего водителя. И, кстати, это еще один аргумент не в пользу европротокола. Объясню почему.

Дело в том, что сумма страховой выплаты зависит от процента износа автомобиля. При определении износа учитывается возраст автомобиля (год выпуска) и пробег. Допустим, по оценке эксперта, категория пробега автомобиля составляет 5,3. Раньше, до 1 июля, износ считался по первой цифре, сейчас – по второй. Т.е. до 1 июля 2017 года процент износа этого автомобиля был 49 процентов, после 1 июля – 65. Т.е. получается, что теперь машина изношена больше почти на 20 процентов. Соответственно страховые выплаты будут меньшими. При этом не надо забывать, что страховые компании ориентируются на то, что владельцу поврежденного авто должна быть возмещена стоимость восстановления машины до ее предаварийного состояния. Например, страховые компании определяют стоимость покраски бампера в 100 долларов, а если вам будут выполнять эти работы на дилерском центре или сертифицированной СТО, то вряд ли уложитесь и в 300!

В общем, с 1 июля все страховые выплаты по ДТП были значительно снижены. Но есть одно «но». Людям разрешили ремонтироваться по фактическим затратам. Т.е., например, специалист-эксперт оценил ущерб в 1000 рублей, а ремонт на сервисе обошелся в 1200. Эти 200 рублей разницы по новым правилам страховая компания владельцу автомобиля вернет.

Но с европротоколом такая схема не пройдет! Потому что выплата ущерба по этому документу строго фиксированная – 400 евро и ни копейки больше!

В бюро по транспортному страхованию мне посоветовали попытаться найти инспектора ГАИ, который приезжал на место ДТП и оценил «царапину» на моем авто в 400 евро. Если я получу справку ГАИ о ДТП, то смогу обратиться в страховую компанию за полной компенсацией ущерба. А иначе за ремонт придется платить из собственного кармана. Или же обращаться в суд и взыскивать недостающую на ремонт сумму с причинителя вреда – водителя «Гольфа». Но что я предъявлю в суде? Ведь европротокол я составляла по доброй воле…

… К слову, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сумму ущерба по европротоколу увеличить до 1000 евро. Потому что таких потерпевших как я в Беларуси немало. И зачастую, как и я, это водители, которые поверили инспектору ГАИ, что отремонтируют свою машину за 400 евро».