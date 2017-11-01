БИ-2 представит новый альбом «Горизонт событий» в «Минск-Арене» 1.11.2017, 13:32

Концерт популярной группы с белорусскими корнями пройдет в марте.

Этой осенью группа БИ-2 представила публике новый альбом «Горизонт событий», а также накануне презентации пластинки выпустила live с репетиции новой программы, подводя зрителей к тому, что десятая пластинка станет важным событием в творчестве группы, пишет tut.by.

Выпустили — и сразу же отправились в большой тур по городам России и, конечно, привезут программу в Беларусь. Концертная презентация альбома в Минске пройдет 31 марта на сцене «Минск-Арены». Билеты уже в продаже.

Работа над пластинкой «Горизонт событий» велась последние два года, и по признанию музыкантов самым сложным в работе оказалось сведение альбома, ведь музыканты искали новое звучание в рамках группы БИ-2. В итоге в альбом вошло 11 песен и 5 бонус-треков. Такие песни как «Лайки», «Летчик», «Алиса» и совместный трек с российским рэпером Оксимироном «Пора возвращаться домой» уже знакомы зрителям и звучат во многих хит-парадах России и СНГ.

К слову, Шура и Лева решили не раскрывать смысл названия альбома и песен, оставляя пространство для фантазии слушателей пластинки. Музыканты признаются, что это «определенный кроссворд, который зрителям предстоит самим разгадать и понять, что мы туда зашифровали».

Специально для гастрольного тура «Горизонт событий» разработана нестандартная сценография, которая дополняется световым и видеошоу. По признанию музыкантов, выступать на фоне черного задника — скучно и неинтересно, поэтому над каждым шоу музыканты кропотливо работают и продумывают все мелочи предстоящего перформанса.

— В этот раз была поставлена следующая задача: нам хотелось, чтобы в каждом городе, будь то Рязань, Нижний Новгород, Москва или Питер — все наши поклонники видели одно и то же шоу. Независимо от размера площадки. И вместе с нашими друзьями, компанией Imlight, мы придумали уникальный экран — поворотный во всех плоскостях. За три месяца они создали специальные кронштейны — таких нет нигде в мире. Наш экран будет двигаться во всех плоскостях и направлениях, и у зрителя будет создаваться ощущение, что он находится в космическом корабле или вообще в космосе. Видеоконтент подготовил режиссер Игорь Шмелев, а дизайн разработал Mishka Luganski. Все раскрывать не буду — скоро сами все увидите, — прокомментировал предстоящие выступления Шура БИ-2.

Естественно, на концертах тура «Горизонт событий» БИ-2 исполнят и greatest hits, без которых группу просто не отпустят со сцены.

Билеты можно купить на сайте afisha.tut.by.

Возрастное ограничение — 12+.

Стоимость билетов: Фан-зона — 79 руб, танцпол — 59 руб. Сектора — от 44 до 119 руб.

Справки по телефонам: +375 (29) 650−11−33.