Минский фрилансер: Работаю двадцать часов в неделю 6 1.11.2017, 13:45

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Минчане рассказали о том, почему работают дома, а не в офисе.

Минчане-фрилансеры рассказали о том, что мешает им работать дома, а что в офисе. А еще о том, где найти мотивацию и как не превратиться в увальня, пишет citydog.by.

АРКАДИЙ UX-дизайнер мобильных и веб-приложений

– Никогда раньше не было таких возможностей для фрилансера как сейчас. Например, в штатах 35% сотрудников работает удаленно, и эта цифра постоянно растет.

Я же к этому пришел постепенно, выбирая для себя лучшие условия. Так я могу решать задачи и не тратить энергию на пребывание в офисе, дорогу и излишнее общение. Давать могу результат, а не «просиженные штаны», что мотивирует делать свою работу лучше и быстрее. В общей сложности я проработал удалено более пяти лет, и где-то два года торчал в офисе.

Для сравнения, выгорание в офисе у меня наступает очень быстро, и от него не спасают даже корпоративные крендельки. Я быстро начинаю погружаться в рутину и не чувствую энтузиазма перед выполнением задач. Плюс, лично мне сложно находиться с людьми в запертом пространстве долгое время, и я думаю, что это естественный природный дискомфорт.

Про расписание и мотивацию

Вопрос о расписании – это обычный вопрос к фрилансеру, на который зачастую получаешь похожий ответ: вчера всю ночь работал, была срочная задача.

Но вообще следовать расписанию, наверное, не сложно, люди же как-то это делают. Правда, я до сих пор не научился. Но не могу сказать, что мне это как-то мешает. Раньше я работал по графику 10:00-19:00. Сейчас же, работаю, когда прет, не прет – иду на пробежку, после нее обычно прет. В среднем, сейчас я работаю двадцать часов в неделю. Зимой планирую поднять эту планку до тридцати.

Для работы дома должна быть мотивация. Если ее нет – поможет менеджер. Я же не вижу смысла втыкать ролики на ютубе, так как просто не хочу тратить на это свое время.

Домашние заботы меня не отвлекают. Скорее наоборот – это отличный способ сделать паузу в работе, прибраться, посуду помыть.

Ситуация «мама с супом», я думаю, была у каждого начинающего фрилансера, поэтому, если ты живешь не один, важно объяснить другим, что ты очень занят и вежливо попросить какое-то время тебя не трогать.

Организуйте свой кабинет, разделите зоны отдыха и работы. Не работайте в кровати. Видимо, людям, которые не представляют себе работу дома, сложно понять, что человек действительно занят, поэтому свое отдельное пространство, где тебя никто не трогает, – будет только на руку..

Ты полностью свободен в выборе продуктов и еды. Можешь практиковать сыроедение или голодание, есть, когда тебе удобно и в том виде, в каком удобно. Ходить всем офисом на обеды – я никогда не понимал этого мероприятия.

Про коворкинг, стресс и неоплаченный интернет

Коворкинг – это всего лишь ощущение, что ты не один. Как-то я пользовался коворкингом, но нет, не от одиночества. Просто мы с друзьями решили создать рабочую среду. И то ли из-за лишних денег, то ли из-за отсутствия адекватности, сняли себе комнатушку в коворкинге. По итогу, я понял, что это чистой воды субаренда с огромной ставкой. Тебе дают стул, интернет и печенье, вот как бы и все. А твоя социализация зависит только от тебя.

По итогу я снял комнатушку в здании бывшего завода, сделал минимальный ремонт и приезжаю периодически работать туда. Просто сейчас я живу в спальном районе и не всегда удобно, находясь в центре, тратить время на дорогу домой. Но, если живешь в центре – проблема отпадает.

А еще работать дом – это меньше стресса, возможность самому планировать свое время, возможность быть со своими котами. Но иногда ты забываешь оплатить интернет – и это минус.

Не работаешь – нет денег. Финансовый момент также гибкий и полностью зависит от твоего графика. В конторе с этим, конечно, стабильнее. Можешь рассчитывать на зарплату каждый месяц, поэтому кому что подходит.

МIХАСЬ праграміст

– Я працую праграмістам. Пішу тое-сёе. Перыядычна займаўся фрылансам, але заўсёды хацеў ментавіта пастаянную remote-job. Я ніколі не любіў дзіцячы садок, школу, каледж, ну а потым – працу ў офісе. Мяне вельмі хутка заганяла ў дэпрэсію руціна. Штодня адна і тая ж дарога, адно і тое ж памяшканне, адзін і той жа расклад і гэтак далей. Да таго ж офіс – гэта агульная прастора, цалкам пад сябе прастору не падладзіш – ў любым выпадку ёсць нейкі адвабліваючы шум. Асабліва жахлівай у плане шуму я лічу модную сёння практыку офісаў опэн-спэйс. Дома ўсё ж вальней пачуваешся. Напрыклад захацеў музыку ў калонках ўключыць – і калі ласка.

Цудоўным бонусам з;яўляецца гнуткі графік, па сутнасці, на маёй працы я маю толькі дзве умовы – 40 гадзін на тыдзень і ў пэўны час дня – званок з кліентамі. Таму ў некаторыя дні я магу прысвяціць увесь дзень нейкай іншай справе, паведаміўшы працадаўцу, і проста адпрацаваць у іншы дзень.

Часам я выбіраюся працаваць з дому ў кавярні, да сяброў ці проста на вуліцу. Апошнім часам упадабаў каворкінг пры школцы, ў якую ходзіць мая старэйшая дачка. Раблю шмат перапынкаў і пасярод дня. З-за таго, што я не прывязаны да графіку і лакацыі, то працую проста тады, калі працуецца.

Асаблівым бонусам з;яўляецца магчымасць вандраваць. Напрыклад, у красавіку я ездзіў з сям;ёй у Карпаты, а летам – спачатку ў адукацыйны летнік, а потым з сынам у Італію. На зіму планую паехаць на 2 месяцы ў Азію. Я не бяру на гэтыя перыяды адпачынак – проста працую, колькі атрымаецца.

Але бываюць і перыяды, калі кампаніі патрэбны больш актыўну ўдзел, чым звычайна. Напрыклад, апошнія два-тры тыдні я стараўся працаваць па 12-14 гадзін на дзень, бо разумеў, што кампаніі менавіта ў той момант гэта было неабходна, хаця мяне да гэтага ніхто не прымушаў і нават не прасіў. Мне падабаецца, што для маіх працадаўцаў галоўнае – вынік, а як я арганізуюся для яго дасягнення – мой клопат.

Мой кабінет замыкаецца на ключ. Але часам да мяне ўсё ж прабіраюцца дзеці, і распавядаюць мне пра свае прыгоды, пакуль я працую. А часам проста адрываюся ад працы на 10-20 хвілін і што-небудзь з імі раблю.

Калі прыкінуць перспектыву вяртання ў офіс, то для мяне гэта прыблізна як перспектыва выкінуць мабільнік і вярнуцца да таксафонаў.

ОЛЬГА журналист-копирайтер

– Так получилось, что почти год я работаю из дома. До этого я в основном работала в офисе и брала на дом разные фрилансы. А потом уволилась и полностью осела дома. Я пробовала искать офисную работу, но после собеседований мне становилось грустно – как представлю, что каждый день мне нужно будет рано вставать, ехать в офис, сидеть там целый день с непонятными людьми.

Хотя не могу сказать, что меня полностью устраивает работа дома. Это чаще всего одиночество и каждый день одна и та же обстановка. Это немного расслабляет и можно превратиться в увальня. Но лично я скорее интроверт и работать, когда никто не стоит над душой, мне проще. Плюс ко всему иногда я заезжаю в офис, езжу на интервью и периодически работаю в кофейнях. К тому же всегда выбираюсь куда-то вечером. Поэтому мне сложно жаловаться на однообразие будней и отсутствие социальных контактов.

Перед началом рабочего дня я всегда завтракаю, принимаю душ, одеваюсь и крашусь, как если бы шла в офис – это помогает сосредоточиться и чувствовать себя собраннее.

Плюс, для работы у меня есть специальная зона: стол, стул, цветок в горшке – все, как должно быть. И за рабочим столом я стараюсь не есть.

Про расписание, путешествие и домашние дела

Вставай во сколько хочешь. Встать раньше девяти для меня проблематично и я готова на все, чтобы поспать еще. Два раза в неделю я встаю пораньше, чтобы сходить в тренажерку, но это максимум на который я способна.

Подстраивай расписание под себя. Например, мне обычно хорошо работается до обеда и потом часов с восьми вечера. И дома я могу работать именно в это время, а в остальное заниматься любыми другими делами.

Срывайся в путешествия, когда хочешь. И не надо планировать пологда. Просто едешь и работаешь в дороге.Вообще, правильно говорят, что скоро работа будет не там, где офис, а там, где интернет.

Часто отвлекают домашние дела. Приготовить обед, помыть посуду, цветочки полить, собаку выгулять. Кажется, что мелочи, но тут смотришь и день прошел. Хотя в офисе тоже полно отвлекающих факторов.

Работая в офисе, я ходила обедать, а дома готовить обычно лень или нет времени, поэтому питаюсь я явно хуже. Есть вариант готовить на выходных, но до этого обычно не доходит.

Но в целом вариант работы из дома определенно мой – мне нравится самой следить за выполнением задач и ориентироваться на результат. Нравится, что не нужно работать, когда не работается (конечно, бывают форс-мажоры), нравится, что можно никому ничего не говоря пойти гулять днем. И мне кажется, что такая свобода равно ответственность. Но конечно, она подходит не всем и я тоже не исключаю, что вернусь в офис, но только если мне этого захочется.