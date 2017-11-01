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Евро и доллар дорожают вторые торги подряд

  • 1.11.2017, 13:43
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На валютных торгах 1 ноября белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0019 до Br1,976 (31 октября - Br1,9741 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0018, его курс составил Br2,2988 (31 октября - Br2,297 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0011 до Br3,3961 за 100 российских рублей (31 октября - Br3,3972 за 100 российских рублей).


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