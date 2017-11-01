Рэпер Баста: Нельзя служить в армии, когда тебе 18 лет 1 1.11.2017, 14:06

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Известный артист прокомментировал дедовщину в Печах и сравнил белорусскую армию с израильской.

В воскресенье Баста раскачал Дворец спорта. Топовый российский артист и глава лейбла Gazgolder находится в отличной форме и регулярно снабжает публику новыми хитами, а сейчас занялся съемками нового клипа в Минске. Onliner.by встретился с рэпером в отеле Renaissanse и поговорил на разные темы, в том числе о трагедии в Печах и службе в армии.

— Ты из семьи военных, но называешь армию бредом. Почему?

— Тогда армия такой и была. Папа как раз заканчивал свою службу в Беларуси. Это был 1988—1989 год. Гродненская область, Дятловский район, городской поселок Гезгалы. Ракетная часть, колония. Раньше там был провал, просто трущобы.

— Наверняка ты тогда слышал и про Печи?

— Про что?

— Учебную часть недалеко от Минска. Недавно там нашли повешенным солдата срочной службы.

— Это, с…ка, бесконечный ад. Но поверьте, это происходит и в американской армии точно так же. Это то, за что я армию просто ненавижу. Это молодость! Нельзя служить в армии, когда тебе 18 лет. В 27 лет год отдайте. У человека уже семья, он спокойно пойдет и потратит свое время — как в израильской армии. А когда ты молодой и в голове у тебя ничего нет… Ты просто белая простыня, на которой за год напишут новую историю. Это не они злые и садисты. Просто в одном месте собрали 50 человек, совершенно разных по воспитанию и социальной ориентации, — они будут доказывать друг другу, кто круче. Вы там хоть зарплаты по миллиону долларов сделайте, если будет конфликтная ситуация, они все равно начнут выяснять отношения. Нам не нужна такая армия точно.