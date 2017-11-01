Найден сбежавший в Минском аэропорту кот Мартик 6 1.11.2017, 14:19

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Кота искали с 29 октября.

С 29 октября в столичном аэропорту искали кота Мартика. Он сбежал во время таможенного контроля. Животное из питерского приюта в Женеву везли российские художники: зоозащитники нашли для российских котов швейцарских хозяев. Как рассказывали художники нам вчера, кот сбежал под ленту транспортера. Там же его и обнаружили сотрудники аэропорта...

— Кот найден, но неживой. Он попал под багажную ленту, был в труднодоступном месте. Из-за того, что лента была в рабочем состоянии, животное погибло, — рассказали Onliner.by в пресс-службе аэропорта.

Напомним, художник Николай Копейкин говорил, что кот вел себя довольно агрессивно, несмотря на успокоительное, которое ему вкололи.

— Сразу скажу, что Мартик выделялся на фоне всех. Это крупный пушистый кот, серый с белым, голубые глаза. Здоровый такой, у него лапа как пол-лица котят, которых мы везли. Нас предупреждали, что он очень агрессивный кот, — говорил он.

Животное до крови искусало пытающихся вытащить его из переноски, а потом пустилось наутек.